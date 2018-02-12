Катастрофа Ан-148: в Сети появилась запись переговоров диспетчеров

Диспетчера пытались выйти на связь с экипажем пассажирского самолета Ан-148.

В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров, которые пытались связаться с потерпевшим аварию в Подмосковье самолетом Ан-148.

Запись размещена на сайте LiveATC.net, передает РБК.

На ней слышны переговоры авиадиспетчеров, которые сообщают друг другу, что не могут выйти на связь с вылетевшим из аэропорта Домодедово пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" Ан-148, который выполнял рейс 6W703 Москва-Орск.

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На 29-ой минуте один из диспетчеров говорит, что этот самолет не отвечает. На моменте 29:46 слышно, как он призывает выйти пилотов этого лайнера на связь.

"703-й, он нам не отвечает, - заявил он коллегам. - ​Саратов-703, ответь <...> (неразборчиво)! Саратов-703, <...> ответь! В курсе, что Саратов-703, Москва зовет и зовет?".

После этого другой диспетчер (на 30:15) сказал: "703, ответьте Шереметьево!".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.