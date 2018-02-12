Катастрофа Ан-148: в Сети появилась запись переговоров диспетчеров
В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров, которые пытались связаться с потерпевшим аварию в Подмосковье самолетом Ан-148.
Запись размещена на сайте LiveATC.net, передает РБК.
На ней слышны переговоры авиадиспетчеров, которые сообщают друг другу, что не могут выйти на связь с вылетевшим из аэропорта Домодедово пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" Ан-148, который выполнял рейс 6W703 Москва-Орск.
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На 29-ой минуте один из диспетчеров говорит, что этот самолет не отвечает. На моменте 29:46 слышно, как он призывает выйти пилотов этого лайнера на связь.
"703-й, он нам не отвечает, - заявил он коллегам. - Саратов-703, ответь <...> (неразборчиво)! Саратов-703, <...> ответь! В курсе, что Саратов-703, Москва зовет и зовет?".
После этого другой диспетчер (на 30:15) сказал: "703, ответьте Шереметьево!".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».
На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.
В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.