"Не Кремль, а Владимирский централ": в соцсетях высмеяли фото с Путиным и наколкой

12:43, 05 марта 2018
Русский міръ
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Twitter &quot;Догоняй&quot;

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Пользователь "Догоняй" с своем Twitter-аккаунте выложил фото с митинга, где над головой президента РФ навис кулак, весь забитый наколками. "Кто там за мужиком из КГБ с наколками?", - подписал он фотографию. Пользователи сети не упустили возможность это высмеять.

"В Кремле один Володя лежит, другой сидит, а третий стоит… Не Кремль, а Владимирский централ", - написала "Оболенская". "Символ сращивания власти и криминала - лучше не изобразить", - пишет другой пользователь.

"Уголовщина за спиной властей – отличный символ", "Все свои. Чужие там не ходят", "Бандиты захватили Россию, просто не у всех наколки", "Небось прокурор какой нибудь, али следователь...", - взорвались шутками пользователи.

Как сообщал УНИАН, в российских магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

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Теги: #Путин и наколка#выступление Путина