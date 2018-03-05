"Не Кремль, а Владимирский централ": в соцсетях высмеяли фото с Путиным и наколкой

На митинге в поддержку Путина кто-то приставил к голове президента РФ кулак с наколками. Пользователи Twitter не остались к этому равнодушны.

3 марта Владимир Путин пришел на свой предвыборный митинг в Москве, на котром спел гимн России. Однако это событие запомнилось не одним лишь пением президента РФ.

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Пользователь "Догоняй" с своем Twitter-аккаунте выложил фото с митинга, где над головой президента РФ навис кулак, весь забитый наколками. "Кто там за мужиком из КГБ с наколками?", - подписал он фотографию. Пользователи сети не упустили возможность это высмеять.

"В Кремле один Володя лежит, другой сидит, а третий стоит… Не Кремль, а Владимирский централ", - написала "Оболенская". "Символ сращивания власти и криминала - лучше не изобразить", - пишет другой пользователь.

"Уголовщина за спиной властей – отличный символ", "Все свои. Чужие там не ходят", "Бандиты захватили Россию, просто не у всех наколки", "Небось прокурор какой нибудь, али следователь...", - взорвались шутками пользователи.

Символ сращивания власти и криминала - лучше не изобразить 😂 — Вячеслав (@VyacheslavVyach) March 4, 2018

Все свои. Чужие там не ходят. — Igor Viktorov (@IgViktorov) March 4, 2018

Такую "гаечку" ещё к полному комплекту. pic.twitter.com/efqtxQmqaH — Дмитрий Владимирович (@DmitriyV1965) March 4, 2018

Да это же Виго Мортенсен!))) pic.twitter.com/1VwyWPWc4M — Дюймвовочка (@7Rssu) March 4, 2018

Как сообщал УНИАН, в российских магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.