"Шоколадный Путин": в России появились конфеты с изображением президента РФ (фото)

Стоимость этих конфет за килограмм составляет около 1200 гривень. В состав входит водка "Царская Золотая" и перец чили.

В российских магазинах появились конфеты с изображением президента РФ Владимира Путина.

Во многих российских интернет-магазинах найти эти конфеты довольно легко, они есть в продаже. Стоимость их составляет 2 640 рублей (около 1200 грн).

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В состав конфет входит: шоколад, масло сливочное 82,5 %, водка "Царская Золотая"(Россия), натуральные экстракты (перец чили, имбирь, мадагаскарская ваниль).

На передовую новинку российского пищепрома обратил внимание блогер и финансист Слава Рабинович, пишет replyua.net. Он отметил, что эти конфеты можно купить в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

В соцсетях активно дружно необычайную дороговизну конфет, так как в гривнах выходит, что они стоят в пределах 1 200 гривен, и сами себе отвечают-шутят, что скорее всего, они с кокаином.

«Я просто поинтересоваться: а в годы «расцвета застоя» кто-нибудь видел конфеты «Генсек» или «Брежнев»? Даже в годы культа личности конфет со Сталиным, насколько я знаю, не бывало…», – отмечает Всеволод Галабурда. «Эти цифры 2434,0 -цена??? За такие деньги они что, с кокосом??», «С полониевой начинкой! Угощайтесь, гости дорогие!!!», «Всему своя цена и финал всегда в унитазе или мусорном бачке», «Страна абсурда и не такое может быть!», – дружно отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сеть рассмешили странные кресла в кабинете Путина.