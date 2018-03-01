"Для карликов": сеть рассмешили странные кресла в кабинете Путина (фото)

В кабинете президента России Владимира Путина установлены кресла с необычайно низкими ножками.

У пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с черсчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.

На снимок, сделанный в кабинете главы РФ с одним из чиновников, обратил внимание пользователь с ником "Смутное время" в Twitter.

Читайте также"Путин и пустота": соцсети смеются над бюллетенями на президентских выборах РФ (фото)

Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей и они разразились язвительными комментариями под фото.

"Как он в органах служил? Как отбор прошел? Прыгал что ли?", - спрашивает один из них.

"Все идет к тому, что прежде чем назначить на госдолжность, придется подпиливать ноги", - шутит другой. "Весь мир от его комплекса неполноценности страдает", "Предлагаю брать налог с тех, кто выше царя", - пишут в сети. "В крайнем случае можно по-турецки, особенно Эрдогану", - шутят пользователи.

Отметим, что в забавные ситуации, связанные с не слишком высоким ростом регулярно попадают не только президент Путин, но и премьер-министр Дмтирий Медведев, испытывающий особую любовь к обуви на высокой платформе.

Как сообщал УНИАН, "Википедия" досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018.