В соцсетях "порвали" в пух и прах бредовый рэп пенсионеров о выборах в России (видео)

16:48, 23 февраля 2018
Русский міръ
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Пенсионеры в ролике зачитали рэп / Скриншот

Читайте такжеСамолет-морозилка: в аеропорту Красноярска люди два часа мерзли в самолете из-за ПутинаВидеозапись опубликовала на YouTube-канале Новоуральской вещательной компании.

В ролике пенсионеры и рэперы в спортивных костюмах убеждают россиян прийти и проголосовать: "Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!".

В соцсетях клип раскритиковали, однако его авторы уверены, что критика — это тоже хорошо.

"Антилайки — тоже результат. Если критикуют, значит, как минимум, посмотрели. А кого-то наш ролик сподвигнет прийти на выборы, ради чего все и задумывалось", — рассказал росСМИ один из авторов ролика Никита Евсеев. 

Как сообщал УНИАН, кандидатом от КПРФ на предстоящих президентских выборах в России стал директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Во время тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство делегатов партии.

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Теги: #выборы в России#ролик о выборах#Ой, приходи на выборы