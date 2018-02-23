В соцсетях "порвали" в пух и прах бредовый рэп пенсионеров о выборах в России (видео)

На данный момент ролик собрал свыше 44 тысяч просмотров, под ним было негативных комментариев и дизлайков, но позже их отключили.

В сети ракритиковали клип "Ой, приходи на выборы" с призывом принять участие в голосовании на выборах президента РФ.

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В ролике пенсионеры и рэперы в спортивных костюмах убеждают россиян прийти и проголосовать: "Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать. Кому, если не нам, президента выбирать? Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!".

В соцсетях клип раскритиковали, однако его авторы уверены, что критика — это тоже хорошо.

"Антилайки — тоже результат. Если критикуют, значит, как минимум, посмотрели. А кого-то наш ролик сподвигнет прийти на выборы, ради чего все и задумывалось", — рассказал росСМИ один из авторов ролика Никита Евсеев.

Как сообщал УНИАН, кандидатом от КПРФ на предстоящих президентских выборах в России стал директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Во время тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство делегатов партии.