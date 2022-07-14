Роспропаганда придумала, что координаты российских складов Украине передали США.

Российские пропагандисты нашли "американский след" в уничтожении складов боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. По их теории, координаты украинской армии якобы передал спутник США, который "завис" над городом накануне.

Эту безумную теорию произнес топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и одна из приглашенных гостей его программы.

"Раздражает то, что над Новой Каховкой за несколько дней до этого (до уничтожения складов РФ) же спутник прошел американский прошел. Дал координаты...",- заявил Соловьев.

"Эксперт" в студии добавила, что во время удара спутник "заклинило, он не завис".

Как сообщал УНИАН, 8 июля украинские войска в третий раз разгромили склад боеприпасов РФ в Новой Каховке на Херсонщине. Взрыв был мощный, после него некоторое время было детонирования.

Подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению. Свыше сто российских оккупантов были убиты еще около 200 ранены.

Вечером понедельника, 11 июля, склад боекомплекта российских захватчиков в Новой Каховке На Херсонщине снова подвергся удару украинских защитников.

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