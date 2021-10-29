Пышный омлет – это не только вкусно, но и очень полезно. Как сделать так, чтобы блюдо удалось и не осело впоследствии – разобрался УНИАН.

Пышный омлет в нашем сознании чаще всего ассоциируется с завтраком в детском садике. Но диетологи утверждают, что это еще и великолепный ужин, который принесет организму огромную пользу, ведь в нем много белка.

И не стоит так переживать о холестерине в желтке, оставьте вы бедолагу в покое: гораздо больше холестерина (чем содержится в паре желтков) ежедневно вырабатывает человеческая печень. Зато полезных жиров желтая часть яичка содержит столько, сколько нет больше ни в одном продукте.

Готовят это блюдо по-разному: и обжаривают пышный омлет в сковороде, и запекают пышный омлет в духовке, мультиварке или микроволновке. Главное правило тут – выливать яичную смесь уже на хорошо прогретую поверхность. А еще нужны свежие яйца (свежие яйца всегда тонут в прохладной воде): чем свежее – тем лучше. Совсем в идеале это должны быть еще и домашние яички.

Наши бабушки, чтобы приготовить сытный пышный омлет – добавляли туда муку или манку. И такой вот дешевый и доступный "секретный ингредиент" и позволял им творить свою кулинарную магию – чтобы внучки потом не воротили нос от завтрака.

Как приготовить пышный омлет с мукой (манкой)

На 4 яйца надо взять – полторы чайной ложки муки или же манки.

Жарить начинают на сильном огне – а потом потихоньку убавляют жар до минимума.

Как приготовить пышный омлет в сковороде

Тут поможет молоко. Главное – выдержать равные пропорции яиц и молока: чтоб и того, и другого было поровну.

На классический рецепт пышного омлета понадобится:

2 яйца;

4 ложки (столовых) молока;

1 ложка (столовая) сливочного масла;

соль – тут дело вкуса.

Всё смешать и обжарить.

Пышный омлет без молока - рецепт

В классическом варианте, пышный омлет взбивается по-старинке – вилкой. Но рецепт пышного омлета без молока предусматривает наличие миксера.

На каждое яйцо берется около 5 грамм сливочного масла, солится всё по вкусу.

В этом рецепте белки и желтки солятся и взбиваются отдельно. Причем белки взбить надо хорошо – до неопадающих пиков.

Сначала обжариваются желтки. Потом сверху равномерно распределяются взбитые белки – и блюдо оставляют томиться еще около 7 минут.

В конце омлет разрезается на две половины – и те накладываются одна на другую так, чтобы белая "начинка" оказалась внутри. Приятного всем гурманам аппетита!

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Автор: Диана Беловодская