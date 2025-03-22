Вкусное блюдо легко можно приготовить в домашних условиях.

Лазанья - это традиционное блюдо итальянской кухни из пяти слоев теста. Начинка может быть любой, но в Италии самым "правильным" вариантом считается мясной фарш с рагу, соус бешамель и пармезан. В регионах также можно встретить овощи, шпинат, соус болоньезе и другие сыры.

Само слово "лазанья" - это греческое "ласана", которое позже позаимствовали римляне. У них так назывался котел для приготовления пищи - "лазанум", то есть изначально таким образом описывали емкость, а не блюдо. Только итальянцы стали использовать термин для обозначения конкретного блюда.

Как готовится лазанья - рецепт из Италии

В разных регионах Италии по-разному готовится и лазанья - рецепт классический предполагает использование определенных ингредиентов. Если хотите сделать блюдо, которое подают в лучших ресторанах мира, купите:

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упаковку листов для лазаньи весом 500 граммов;

800 граммов фарша из говядины;

600 граммов томатов;

один болгарский перец;

200 граммов томатного соуса;

400 мл молока;

один белый лук;

300 граммов моцареллы;

оливковое масло Extra virgin;

свежий базилик для украшения.

Также нужно будет взять:

60 граммов пшеничной муки;

60 граммов сливочного масла;

три зубчика чеснока;

80 граммов сыра пармезан;

красный перец чили, черный перец, орегано, базилик, соль.

Сначала вам нужно сделать соус болоньезе - в большой кастрюле или сковороде разогреть оливковое масло, примерно две столовых ложки. Мелко нарезать лук и чеснок, выложить на сковороду. Жарить до золотистого оттенка, только потом добавить фарш. Посолить, поперчить, перемешать и посыпать орегано. Когда фарш приобретет серый оттенок, нарезать мелко перец и помидоры без кожуры, выложить на сковороду, влить томатный соус. Снова перемешать, потушить пять минут и убрать огня.

Затем делаем соус бешамель - растопить на сковороде сливочное масло, всыпать просеянную муку. Перемешать и сразу убрать все это с плиты. В чистом маленьком сотейнике нагреть стакан молока, влить в нее масло, взбить венчиком, чтобы убрать комочки. Проварить три минуты, добавить еще стакан молока и тертые сыры.

Два этих соуса - то, из чего в первую очередь состоит лазанья - рецепт простой, но важно придерживаться технологии. Важно знать, в каком порядке собирать лазанью, чтобы блюдо получилось именно таким, как нужно. Кроме того, учтите, сколько слоев должна быть лазанья - в оригинальном рецепте их целых пять, поэтому форму берите повыше.

Дно формы для запекания смажьте бешамелем, выложите первый лист. Далее чередуйте слои в таком порядке - Болоньезе - лист - Бешамель - лист - Болоньезе и так до тех пор, пока не кончатся ингредиенты. Последним слоем обязательно должен быть соус Болоньезе, который нужно посыпать тертыми сырами, орегано, перцем чили и черным и базиликом. Когда все будет готово, закройте блюдо фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. В конце украсьте лазанью свежим базиликом и подайте к столу.

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