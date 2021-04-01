Домашние молочные продукты очень вкусные и полезны для детей.

Многие любители молочных продуктов вынуждены отказываться от их покупки в магазине, ведь не уверены в их качестве и сроках годности. Нельзя знать наверняка, что добавляют в магазинную сметану или творог. Однако сделать вкусные молочные продукты можно дома без дорогих заквасок и больших усилий.

Такая сметана, творог и кефир будут полезны для детей и женщин на грудном вскармливании. А если вы бережете фигуру, то можете сделать молочные продукты из обезжиренного молока. Остатки домашней сметаны и кефира можно использовать для приготовления следующей порции.

Домашняя сметана без закваски

Молоко 2,5% - 1 л.

Кефир - 4 ст.л.

Читайте такжеНежная панна котта: рецепт классического итальянского десертаДля приготовления подойдет домашнее коровье молоко из рынка, но можно взять и магазинное. Молоко налить в кастрюлю и довести до кипения. Остудить до температуры примерно 40 градусов. Убрать пенку и добавить кефир, взбить венчиком. Кастрюлю с молоком замотать в полотенце и поставить на 7 часов в теплое место.

В итоге должна получиться густая простокваша. Через 7 часов над пустой кастрюлей поставить дуршлаг и в несколько слоев выстелить марлю. Вылить простоквашу через марлю в дуршлаг и поставить в холодильник на 8 часов вместе с марлей. В течение этого времени сметану нужно несколько раз перемешать. Затем готовую сметану взбить блендером и перелить в банки для хранения.

Домашний кефир на молоке

Молоко - 1 л.

Сметана - 2 ч.л.

Молоко довести до кипения и остудить до температуры чуть выше комнатной. Добавить сметану и хорошо перемешать до полного растворения. Перелить молоко со сметаной в одну банку и накрыть куском марли. Поставить на сутки в теплое темное место. Через сутки кефир будет готов.

Домашний творог из молока и кефира

На 350 г творога:

Молоко жирностью не меньше 2,5% - 1 л.

Кефир 3% - 1 л.

В кастрюлю с толстым дном вылить молоко и кефир и размешать венчиком до однородности. Нагреть до комнатной температуры, затем выключить огонь и накрыть крышкой. Оставить смесь при комнатной температуре не менее чем на сутки. Не убирать в холодильник. По краям кастрюли должна образоваться прозрачная сыворотка.

Кастрюлю поставить на самый слабый огонь на 40 минут. Не доводить массу до кипения. Мешать не нужно. Масса сверху должна постепенно свернуться в творог. Откинуть творог на сложенную в несколько слоев марлю и слить сыворотку. Оставить в марле на 30 минут. После полного остывания творог готов к употреблению.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова