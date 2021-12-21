Сколько времени нужно запекать утку в духовке и какой рецепт выбрать на Новый год - узнайте на УНИАН.

Запеченная утка с картошкой или рисом - традиционное блюдо, которое многие украинцы готовят на Новый год и Рождество. УНИАН подскажет, как приготовить нежную птицу и сделать так, чтобы она не получилась сухой.

Ранее мы рассказывали, какие салаты с морепродуктами можно сделать за 15 минут.

Как добиться хрустящей корочки у утки - главные секреты

Опытные кулинары говорят, что лучше всего покупать охлажденную утку весом в 2-3 кг. Тогда птица точно получится нежной и сочной, несмотря на то, что структура утиного мяса непростая, и блюдо часто получается жестким. Если уж вы приобрели замороженную тушку - не размораживайте ее в холодной воде или в микроволновке, оставьте в холодильнике, а затем при комнатной температуре.

Читайте также4 вкуснейших мясных блюда на Новый год, которые удивят гостейСледующий шаг - грамотная обработка птицы. Горелкой нужно убрать перья, остальные выщипать пинцетом. Обязательно удалить потроха и "утиный хвостик" - если этого не сделать, специфический запах и вкус птицы останется и после запекания. Уделите внимание и крыльям - их нужно вывернуть с грудки на спину, предварительно отрезав крайние фаланги - так утка не пригорит и останется сочной.

Яблоки - самый популярный "фарш" для птицы, но также можно использовать изюм, груши, курагу, дольки мандаринов или корицу. Ни в коем случае не набивайте тушку до отказа, иначе утиная кожа лопнет под давлением. Лучше оставить немного места внутри, а затем нитками прошить тушку. Альтернатива - соединить ее с помощью зубочисток.

Запеченная утка с яблоками

Утка - 1,5 кг

Яблоки кислые - 6 шт.

Горчица жгучая - 2,5 ст. л

Чеснок - 4 зубчика

Розмарин сушеный - 0,75 ч. л

Перец чёрный молотый - 0,75 ч. л

Мёд - 1,5 ст. л

Лимон - 0,5 шт

Масло подсолнечное - 3 ст. л

Соль - 1-1,5 ч. л (или по вкусу)

Птицу вымыть и обсушить, удалить огузок и обрезать шею. Соединить мед и горчицу, добавить 3 ст.л лимонного сока. Перемешать, влить подсолнечное масло, добавить розмарин, перец и измельченный чеснок. Утку посолить, обмазать маринадом изнутри и снаружи. Поставить мариноваться в холодильник на трое суток.

Яблоки промыть, удалить сердцевину, нафаршировать курицу фруктами. Отверстие зашить нитками или заколоть зубочистками. Взять стеклянную форму для запекания с крышкой, если крышки нет, то использовать фольгу. Выложить на дно часть яблок. Затем положить утку, по бокам выложить оставшиеся яблоки. Разогреть духовку до 200°C, через 20 минут снизить температуру до 180°C. Запекать утку 2 - 2.5 часа, затем убрать крышку (фольгу) и готовить до образования корочки.

Запеченная утка с апельсинами

Утка - 1 шт. (2 кг)

Апельсины - 4 шт. (в т.ч. 1 шт. для украшения)

Корица - 1 палочка

Чеснок - 4-5 зубчиков

Соль - 2 ст. л.

Перец черный молотый - 1 ст. л.

Зелень петрушки (для украшения) - 1 пучок

Гранат (для украшения) - 1 шт.

В емкость всыпать соль, перец, выдавить чеснок через чеснокодавилку и снять цедру с одного апельсина с помощью мелкой терки. Перемешать, выжать сок из одного апельсина. Утку промыть и обсушить, натереть специями внутри и снаружи, предварительно сделав несколько проколов. Положить в пакет и оставить мариноваться на 4 часа.

Выложить утку в форму для запекания, добавить апельсиновый сок и воду в пропорции 1:1. Накрыть фольгой и запекать 40 минут при температуре 180°C. Затем вытащить птицу, убрать фольгу, полить образовавшимся соком, завернуть ножки в фольгу и запекать еще 1.5 часа при температуре 200-220°C. Периодически не забывать поливать утку жиром.

Вас также могут заинтересовать новости: