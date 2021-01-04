Вкусные рецепты блюд на Рождество Христово.

Рождество Христово - это главный праздник христиан, который имеет свои кулинарные традиции. В отличие от Нового года, когда принято готовить самые изысканные и дорогие блюда, рождественский стол должен быть простым и скромным. В этот день заканчивается большой сорокадневный пост, поэтому на стол можно подать любые мясные и молочные блюда.

Салат из курицы с маслинами и кукурузой

Руккола - маленький пучок.

Салат-латук - маленький пучок.

Куриное филе 1 шт.

Помидоры черри - 100 г.

Гренки из белого хлеба - 150 г.

Маслины без косточек - 100 г.

Консервированная кукуруза - 2 ст.л.

Заправка для салата Цезарь.

Сыр пармезан - 50 г.

Куриное филе отварить, остудить и нарезать кубиком. Гренки нарезать кубиком. Маслины порезать кружочками. Салат и рукколу помыть и обсушить. Выложить на тарелку салатные листья, затем кукурузу, нарезанные пополам черри, маслины, курицу и гренки. Заправить салат заправкой и тертым пармезаном.

Закусочный рулет из лаваша

Рикотта - 150 г. (можно заменить фетой)

Брынза -100 г.

Клюква вяленая - 3 ст.л.

Петрушка свежая - маленький пучок.

Лаваш тонкий - 1 шт.

Рикотту и брынзу размять вилкой в тарелке. Добавить рубленую зелень и нарезанную кусочками вяленую клюкву, перемешать. Выложить массу на лаваш ровным слоем. Завернуть лаваш в рулет и нарезать на одинаковые порционные кусочки.

Рыбный салат в тарталетках

Консервированная форель - 200 г.

Рис длиннозерный - 0.5 ст.

Лук-порей - 50 г.

Помидор - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Укроп.

Тарталетки - 8 штук.

Рис сварить до готовности в подсоленной воде. Мелко нарезать помидор, лук-порей, зелень измельчить, яблоко натереть на мелкой терке. Форель размять вилкой. Соединить и перемешать все ингредиенты. Наполнить салатом тарталетки и сразу подавать к столу.

Мясо по-французски с картофелем

Мякоть свинины - 500 г.

Сыр - 150 г.

Картофель - 5-6 шт.

Сливочное масло - 50 г.

Луковица - 1 шт.

Соль, перец по вкусу.

Мясо нарезать на пластины, завернуть в пленку и отбить молотком с каждой стороны. В форму для запекания на низ выложить половину мяса, посолить и поперчить. Лук мелко нарезать и положить на мясо. Картофель нарезать тонкими кружками. Положить в форму половину картошки. Сверху на картошку выложить натертое на терке масло. Затем выложить вторую половину мяса, посыпать луком. Положить вторую часть картошки. Посыпать блюдо тертым сыром. Выпекать 45 минут при 180 градусах.

Мясной студень

Свинина с костями и хрящами - 1 кг.

Говядина с костями и хрящами - 700 г.

Курица с костями и хрящами - 700 г.

Морковь - 2 шт.

Корень петрушки или сельдерея - 1 шт.

Луковица - 1 шт.

Лавровый лист - 4-5 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Соль, перец черный молотый.

Перец черный горошком.

Говядину, свинину и курицу промыть под водой, положить в кипящую воду и варить на маленьком огне 3 часа. Морковь, чеснок, лук и корень сельдерея почистить и крупно нарезать, положить в воду. Добавить соль, перец и лавровый лист. Варить ещё 30 минут. Снять кастрюлю с огня, вытянуть мясо и отделить его от костей. Выложить мясо в несколько лотков для холодца. Залить мясо процеженными бульоном. Оставить студень на несколько часов остыть, а затем поставить в холодильник на ночь.

Рождественский кекс с сухофруктами и мандарином

Сливочное масло - 150 г.

Сахар - 125 г.

Яйца - 3 шт.

Мука - 125 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Мандарины - 2 шт.

Сухофрукты - 150 г..

Апельсиновый ликер - 2 ст. ложки.

Сливочное масло - 20 г.

Сахарная пудра.

Яичный белок - 1 шт.

Цедра лимона.

Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. Сухофрукты обмыть и обсушить, на полчаса замочить в ликере. Масло размягчить при комнатной температуре, добавить сахар и взбить миксером. В массу добавить по одному яйцу и перемешивать. В сковороду положить кусок масла и немного сахара, обжарить с двух сторон дольки мандарина. Добавить смесь сухофруктов в ликере в сковороду и томить, пока алкоголь полностью не испарится. Оставить сухофрукты с мандаринами остывать и добавить их в тесто. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложите тесто в форму. Выпекайте 40 минут при 180 градусах. Сверху посыпать пудрой и украсить.

Рождественское печенье с цукатами и орехом

Масло сливочное - 125 г.

Сахар - 150 г.

Желток яичный - 2 шт.

Мука - 225 г.

Ванилин - 1 ст. ложка.

Цукаты - 100 г.

Изюм - 50 г.

Миндаль - 10 г.

Масло взбить с сахаром до воздушности. Добавить желтки и ещё раз перемешать. Просеять половину муки и ещё раз перемешать. Орехи мелко порубить ножом и смешать с сухофруктами и изюмом, перемешать с оставшейся мукой. Смешать тесто с мукой и сухофруктами, замесить и скатать в трубочку. Завернуть в пищевую пленку на 3 часа и положить в холодильник. Нарезать тесто кружочками толщиной примерно 1 см. Противень для запекания застелить бумагой, выложить печенье. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Узвар из сухофруктов

Смecь cуxoфpуктoв - 500 г.

Вoдa - 6 л.

Мед натуральный - пo вкуcу.

Сухофрукты на 3 минуты залить теплой водой. Переложить в дуршлаг и промыть под проточной водой. Налить воду в большую кастрюлю, довести до кипения и вкинуть сухофрукты. Нe нaкpывaя кастpюлю кpышкoй, пoвтopнo дoвecти вoду дo кипeния и cpaзу жe убpaть кacтpюлю c oгня. Оставить узвар настояться на 5 часов, укутав кастрюлю в полотенце. По желанию добавить в напиток мед, чтобы сделать его слаще.

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Автор: Екатерина Пулатова