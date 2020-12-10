Неповторимый аромат и вкус этой традиционной рождественской выпечке придают различные сухофрукты, настоянные в алкоголе.

Штолен – традиционная немецкая рождественская выпечка. Представляет собой она сдобный, пышный, душистый кекс, который пекут за 3-4 недели до Рождества Христова, а затем выстаивают, чтобы он приобрел свой неповторимый аромат.

Для штолена готовится дрожжевое тесто, при этом должны соблюдаться определенные пропорции. Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов, орехов, мака, марципана либо других сухофруктов, вымоченных в ароматном алкоголе. И, конечно же, это также и благодаря длительному периоду созревания.

Рождественский штоллен

Пшеничная мука - 500 г

Молоко - 200 мл

Сахар - 100 г

Сливочное масло - 300 г (из которых 200 г - в тесто)

Яичные желтки - 1 шт.

Дрожжи - 30 г

Сахарная пудра - 200 г

Изюм - 300 г

Миндаль - 150 г

Коньяк - 30 мл

Апельсиновая цедра - 1 ч. л.

Ванильная настойка или ванильный сахар - 1 ч. л.

С вечера замочить изюм, орехи и цедру в коньяке и ванильной настойке (ванильный сахар добавлять уже в тесто).

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдНа следующий день готовить тесто. Добавить в молоко сливочное масло и, понемногу нагревая растопить последнее. В молочную смесь всыпать сахар и размешать до полного растворения.

Когда масса немного остынет, добавить желток и перемешать.

Просеять муку, добавить свежие прессованные дрожжи и перетереть их с мукой на мелкую крошку. В мучную смесь влить остывшую молочную смесь и замесить мягкое тесто. Его очень важно хорошо вымесить в течении 7-10 минут. Дать вымешенному тесту отдохнуть и увеличиться в объеме.

Хорошо обмять тесто. Выложить на стол и начать вмешивать в него замоченные в коньяке сухофрукты и снова оставить, чтобы подошло.

Разделить тесто на 2 равные части и сформировать штоллен. Для этого каждую часть растянуть в прямоугольник и одной половиной накрыть вторую, но накрыть так, чтобы остался небольшой просвет. Перенести штоллен на противень. Так же сформировать второй штоллен и дать им подойти минут 20.

Выпекать в разогретой до 175°С духовке около 40 минут. Достать их из духовки и еще горячими щедро смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Дать им полностью остыть.

Затем тщательно замотать штоллены в фольгу или пергамент, поместить в герметичный контейнер и выстаивать в холодном месте по меньшей мере 2 недели.

Рождественский творожный штоллен

Для теста

Мука - 500 г

Творог комнатной температуры - 250 г

Сливочное масло комнатной температуры - 200 г

Сахар - 150 г

Яйца комнатной температуры - 2 шт.

Лимон - 1 шт.

Орехи - 100 г

Разрыхлитель - 18 г

Соль - щепотка

Для начинки

Сухофрукты - 300 г

Коньяк / бренди / ром - 100 г

Для украшения

Сливочное масло - 50 г

Сахарная пудра

Смешать сухофрукты, влить к ним алкоголь и прогреть в микроволновке 2-3 минуты. Дать смеси остыть, пару раз при этом перемешав.

Добавить в муку соль и разрыхлитель, перемешать и все просеять.

Порубить орехи, но не очень мелко. Смешать их с мукой.

Снять цедру с лимона на мелкой терке и выжать сок. Смешать сок с цедрой.

Растереть размягченное сливочное масло с сахаром, а затем взбить смесь до нежного, пышного крема. Постепенно по одному ввести в нее яйца, продолжая взбивать. Добавить в массу творог и взбить, чтобы он распределился. Влить лимонный сок с цедрой, еще раз взбить все до однородности.

Всыпать в масляно-творожную основу сухие ингредиенты, перемешать.

Поместить тесто на слегка присыпанный мукой рабочий стол. Немного расплющить тесто и высыпать на него остывшие сухофрукты, настоянные в алкоголе. Быстрыми движениями вмесить их в тесто, сформировав шар.

Присыпать тесто немного муку, чтобы оно покрыло шар и удобно было формировать штоллен.

Разделить тесто на 2 части. Расплющить каждую в продолговатый пласт около 3 см толщиной. Сделать в них углубление, отступив от края примерно на треть. Далее аккуратно подогнуть меньшую часть на большую сторону. Надо слегка округлить штоллен, сделав его высоким, ведь в духовке он расширится.

Застелить противень пергаментом, аккуратно переложить на него штоллены, оставляя между ними определенное расстояние. Выпекать штоллены при температуре 160-170°С в течение 70-80 минут. Готовность штолленов проверять с помощью деревянной шпажки.

Достать штоллены из духовки, сразу же смазать их растопленным сливочным маслом. Затем щедро посыпать их сахарной пудрой, чтобы масло перестало проявляться через пудру.

Оставить штоллены охлаждаться, после чего завернуть в пергамент, затем – в фольгу, и отправить в пакет. Выдерживать рождественские штоллены следует 3-4 недели в прохладном месте, затем, развернув их, снова присыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН