Многие считают, что свекольник - это тот же самый борщ, но холодный

Классический свекольник готовится на хлебном квасе и свекольном отваре. И только это обстоятельство не дает нам назвать его борщом. Зачастую, свекольник подают холодным, но существует и горячий свекольник. И то, и другое блюдо требует хрена - так вкуснее.

Ранее мы рассказывали, как приготовить солянку, а сегодня поделимся рецептом другого первого блюда.

Украинский холодный свекольник - как готовить

свекла молодая (с ботвой), некрупная - 3 шт;

картофель - 2-3 шт;

огурцы свежие - 2 шт;

яйца - 2 шт;

лук зеленый - 0.5 пучка;

салат листовой зеленый - 2-3 листа;

зелень петрушки - 2-3 веточки;

зелень укропа - 2-3 веточки;

чеснок - 3 зубка;

уксус (желательно фруктовый) - 2 ст. ложки;

хрен (готовый соус или тертый хрен) - 1 ч. ложка (по вкусу);

горчица (готовый соус) - 0,5 ч. ложки;

сахар - 1 ст. ложка;

соль - 1 ч. ложка;

перец черный молотый - 1 щепотка;

сметана (для подачи) - 150 г.

Свеклу очистить, нарезать кубиками. Ботву промыть, нарезать соломкой. Свеклу сложить в кастрюлю, залить 1.5 воды и добавить 1.5 ст.л уксуса. Через 30 минут добавить ботву, дать закипеть, проварить несколько минут и остудить.

Читайте такжеЧто приготовить на ужин: интересные идеи сытных блюдКартофель отварить в мундире 20-30 минут, нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Петрушку, укроп и салат нашинковать. Яйца отварить вкрутую, нарезать. Добавить все ингредиенты в свекольный отвар, перемешать, дать настояться 1.5 - 2 часа.

Смешать хрен, горчицу, измельченный чеснок, сахар и (по желанию) уксус. Заправить свекольник, посолить, поперчить. Подавать первое блюдо охлажденным со сметаной.

Горячий свекольник с говядиной

говядина на кости - 250 г;

свёкла - 180-200 г;

картофель - 250 г;

морковь - 70 г;

лук репчатый - 60 г;

масло растительное - 40 г;

уксус 9% - 1 ст. ложки;

лавровый лист - 1 шт;

укроп свежий - 2-3 веточки;

сахар - 1-2 щепотки;

соль - по вкусу;

перец чёрный молотый - по вкусу;

вода - 2,5 л.

Говядину промыть, в кастрюле залить водой и довести до кипения. Посолить и поставить на минимальный огонь. Накрыть крышкой, варить 1 час. Потом говядину достать из кастрюли, остудить.

Картофель очистить, нарезать кубиками. Выложить его в мясной бульон и варить 5-7 минут. Лук и морковь очистить, морковь натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук и морковь 5-7 минут.

Читайте такжеСуп харчо: как приготовить традиционное грузинское блюдоСвеклу очистить, натереть на крупной терке. Выложить к овощам на сковороде, влить уксус, посолить, поперчить, влить 70-80 мл воды. Тушить зажарку 10 минут до мягкости.

Мясо отделить от кости, добавить в бульон. Туда же отправить овощную зажарку и лавровый лист. Варить 5 минут, затем лавровый лист убрать. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться 5-6 минут. Подавать свекольник горячим с измельченным укропом.

Как приготовить холодный свекольник с солеными огурцами

свёкла - 2 шт;

огурцы малосольные - 2 шт;

чеснок - 3-4 зубчика;

укроп свежий - 10 г;

соль - по вкусу;

простокваша - 300 мл;

вода минеральная - 300-500 мл (или по вкусу).

Свеклу промыть, каждую штучку завернуть в фольгу и запечь в духовке 45-60 минут при 180°C. Достать свеклу и остудить ее. Огурцы вынуть из рассола, обсушить, нарезать соломкой. То же самое сделать со свеклой, соединить с огурцами. Укроп и чеснок мелко нарезать, добавить к овощам. Залить ингредиенты простоквашей и отправить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей свекольника в тарелку добавить минеральную воду, посолить и перемешать.

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Автор: Кристина Кащавцева