Классический свекольник готовится на хлебном квасе и свекольном отваре. И только это обстоятельство не дает нам назвать его борщом. Зачастую, свекольник подают холодным, но существует и горячий свекольник. И то, и другое блюдо требует хрена - так вкуснее.
Ранее мы рассказывали, как приготовить солянку, а сегодня поделимся рецептом другого первого блюда.
Украинский холодный свекольник - как готовить
- свекла молодая (с ботвой), некрупная - 3 шт;
- картофель - 2-3 шт;
- огурцы свежие - 2 шт;
- яйца - 2 шт;
- лук зеленый - 0.5 пучка;
- салат листовой зеленый - 2-3 листа;
- зелень петрушки - 2-3 веточки;
- зелень укропа - 2-3 веточки;
- чеснок - 3 зубка;
- уксус (желательно фруктовый) - 2 ст. ложки;
- хрен (готовый соус или тертый хрен) - 1 ч. ложка (по вкусу);
- горчица (готовый соус) - 0,5 ч. ложки;
- сахар - 1 ст. ложка;
- соль - 1 ч. ложка;
- перец черный молотый - 1 щепотка;
- сметана (для подачи) - 150 г.
Свеклу очистить, нарезать кубиками. Ботву промыть, нарезать соломкой. Свеклу сложить в кастрюлю, залить 1.5 воды и добавить 1.5 ст.л уксуса. Через 30 минут добавить ботву, дать закипеть, проварить несколько минут и остудить.
Читайте такжеЧто приготовить на ужин: интересные идеи сытных блюдКартофель отварить в мундире 20-30 минут, нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Петрушку, укроп и салат нашинковать. Яйца отварить вкрутую, нарезать. Добавить все ингредиенты в свекольный отвар, перемешать, дать настояться 1.5 - 2 часа.
Смешать хрен, горчицу, измельченный чеснок, сахар и (по желанию) уксус. Заправить свекольник, посолить, поперчить. Подавать первое блюдо охлажденным со сметаной.
Горячий свекольник с говядиной
- говядина на кости - 250 г;
- свёкла - 180-200 г;
- картофель - 250 г;
- морковь - 70 г;
- лук репчатый - 60 г;
- масло растительное - 40 г;
- уксус 9% - 1 ст. ложки;
- лавровый лист - 1 шт;
- укроп свежий - 2-3 веточки;
- сахар - 1-2 щепотки;
- соль - по вкусу;
- перец чёрный молотый - по вкусу;
- вода - 2,5 л.
Говядину промыть, в кастрюле залить водой и довести до кипения. Посолить и поставить на минимальный огонь. Накрыть крышкой, варить 1 час. Потом говядину достать из кастрюли, остудить.
Картофель очистить, нарезать кубиками. Выложить его в мясной бульон и варить 5-7 минут. Лук и морковь очистить, морковь натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук и морковь 5-7 минут.
Читайте такжеСуп харчо: как приготовить традиционное грузинское блюдоСвеклу очистить, натереть на крупной терке. Выложить к овощам на сковороде, влить уксус, посолить, поперчить, влить 70-80 мл воды. Тушить зажарку 10 минут до мягкости.
Мясо отделить от кости, добавить в бульон. Туда же отправить овощную зажарку и лавровый лист. Варить 5 минут, затем лавровый лист убрать. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться 5-6 минут. Подавать свекольник горячим с измельченным укропом.
Как приготовить холодный свекольник с солеными огурцами
- свёкла - 2 шт;
- огурцы малосольные - 2 шт;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- укроп свежий - 10 г;
- соль - по вкусу;
- простокваша - 300 мл;
- вода минеральная - 300-500 мл (или по вкусу).
Свеклу промыть, каждую штучку завернуть в фольгу и запечь в духовке 45-60 минут при 180°C. Достать свеклу и остудить ее. Огурцы вынуть из рассола, обсушить, нарезать соломкой. То же самое сделать со свеклой, соединить с огурцами. Укроп и чеснок мелко нарезать, добавить к овощам. Залить ингредиенты простоквашей и отправить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей свекольника в тарелку добавить минеральную воду, посолить и перемешать.
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