Творожные шарики с хрустящей золотистой корочкой - перед такими вкусностями сложно устоять!

Творожные пончики - пышные, мягкие, ароматные и невероятно вкусные. Лакомиться ими любят как взрослые, так и дети.

Обычно такие пончики делают круглыми, однако возможен вариант с отверстием посередине. По желанию внутрь пончиков можно положить джем, сгущенку, крем, кусочки фруктов или ягод.

Обжариваются сырные шарики в масле до хрустящей золотистой корочки. Чаще всего их щедро присыпают сахарной пудрой.

Творожные пончики

Творог - 200 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Сода пищевая (погашенная уксусом) - 1 г

Ванилин - 1 г

Мука - 6 ст. л.

Растительное масло - 300 мл

Сахарная пудра (для посыпки) - 2 ст. л.

Соединить яйцо с сахаром. Смешать все венчиком.

Творог протереть через сито, добавить к яйцу с сахаром. Смешать до однородности.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоВ столовую ложку насыпать соду и погасить ее уксусом, добавить в тесто и перемешать.

Муку просеять через сито и всыпать понемногу в тесто. Вмешивать ее постепенно ложкой или деревянной лопаткой. Должно получиться тесто, которое практически не будет липнуть к рукам. Когда мука почти помещается в тесто, можно выложить его на присыпанный мукой стол и замесить руками.

Скатать из теста небольшие шарики, размером, примерно, с грецкий орех. Если тесто будет немного липнуть, то руки можно смазать растительным маслом.

В небольшую, но глубокую сковороду налить масло. Его должно быть столько, чтобы пончики жарились в нем свободно. Разогреть масло до горячего состояния. Аккуратно выложить в него шарики из теста. Обжарить их на среднем огне до аппетитного золотистого цвета.

Затем перевернуть их на другую сторону. И также обжарить пару минут.

Готовые пончики выложить на бумажные полотенца, которые впитают в себя лишнее масло. Пончики посыпать немного сахарной пудрой.

Творожные пончики с корицей

Творог - 250 г (9% жирность)

Мука пшеничная - 220-240 г

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 80 г

Корица - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Масло (для жарки) - 400 мл

Сахарная пудра (для подачи) - по вкусу

Творог тщательно размять с сахаром (можно пробить блендером), добавить яйца, корицу и соль. Все хорошо перемешать.

Муку смешать с разрыхлителем, просеять. Постепенно ввести в творожную массу и замесить мягкое тесто.

Чайной ложкой отщипывать тесто и формировать пончики размером с грецкий орех.

В небольшом котелке или сотейнике разогреть масло и аккуратно, с помощью лопатки, погружать в него творожные шарики. Они должны плавать в масле. Также можно приготовить их во фритюрнице.

Жарить пончики до готовности и румяности со всех сторон. Готовые творожные шарики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу.

Творожные пончики с начинкой

Творог - 500 г

Мука - 3 ст.

Сахар - 60 г

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Джем, крем, сгущенка, ягоды или фрукты (по собственному выбору) - 250 г

Подсолнечное масло - по вкусу

В миску выложить творог, добавить сахар, соль, яйца и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешать все, порционно всыпать муку. Замесить тесто, оно получится немного липким.

Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоОтправить тесто на 20 минут в холодильник.

Стол посыпать мукой, выложить на него тесто, сформировать из него колбаску.

Разделить тесто на кусочки, сделать небольшие лепешки, внутрь положить немного начинки и залепить.

Обжарить пончики в хорошо разогретом масле на маленьком огне до золотистого цвета. Выложить их бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей можно украсить ягодами, посыпать сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН