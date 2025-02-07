Вкусный и ароматный десерт прекрасно подойдет к чаю или кофе в компании близких и друзей.

Тертый пирог с вареньем в духовке уже давно стал классическим десертом нашей кухни, которое знакомо практически каждому. Эта выпечка получается хрустящей, ароматной и нежной. Меняя каждый раз варенье или джем, добавляя орехи и сухофрукты можно получать разные десерты.

Сегодня рассмотрим два разных рецепта, каждый из которых стоит того, чтоб его попробовать.

Базовый рецепт пирога с вареньем

Чтобы приготовить самый вкусный тертый пирог с вареньем на маргарине нужно взять:

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200 г маргарина или сливочного масла;

два яйца;

один ст. сахара;

два ст. муки;

одну ч.л. разрыхлителя;

густое варенье на выбор.

Разогреваем духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешиваем мягкое масло, яйца и сахар до однородности. Частями добавляем муку и разрыхлитель пока не получим шарик теста. Делим его пополам и одну часть убираем в морозилку.

Половину теста выкладываем на противень, формируя прямоугольник. Распределяем варенье и сверху натираем подмороженное тесто на терку.

Выпекаем до румяного цвета. На это уйдет около 30 минут, в зависимости от вашей духовки и расположения противня в ней.

Пирогу даем остыть и затем нарезаем на порционные квадратики.

Тертый пирог на смальце с вареньем

Этот тертый пирог с вареньем получится несколько иным, ведь вкус теста напрямую зависит от его ингредиентов. Для него берем:

два ст. муки;

200 г смальца;

одно яйцо;

один ст. сахара;

одна ч.л. разрыхлителя;

густое варенье;

грецкие орехи.

В миске смешиваем муку с разрыхлителем. Туда добавляем яйцо, смалец и сахар. Замешиваем однородное тесто, накрываем его пищевой пленкой и убираем в холод на полчаса.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Тесто снова делим на части. Из одной выкладываем них нашей выпечки и смазываем хорошим шаром варенья. Посыпаем орешками, а затем сверху натираем оставшееся тесто. Выпекаем около получаса до готовности.

Песочное тесто на смальце будет очень нежным и хрустящим. Поэтому стоит хотя бы раз попробовать его приготовить.

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