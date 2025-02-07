Тертый пирог с вареньем в духовке уже давно стал классическим десертом нашей кухни, которое знакомо практически каждому. Эта выпечка получается хрустящей, ароматной и нежной. Меняя каждый раз варенье или джем, добавляя орехи и сухофрукты можно получать разные десерты.
Сегодня рассмотрим два разных рецепта, каждый из которых стоит того, чтоб его попробовать.
Базовый рецепт пирога с вареньем
Чтобы приготовить самый вкусный тертый пирог с вареньем на маргарине нужно взять:
- 200 г маргарина или сливочного масла;
- два яйца;
- один ст. сахара;
- два ст. муки;
- одну ч.л. разрыхлителя;
- густое варенье на выбор.
Разогреваем духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешиваем мягкое масло, яйца и сахар до однородности. Частями добавляем муку и разрыхлитель пока не получим шарик теста. Делим его пополам и одну часть убираем в морозилку.
Половину теста выкладываем на противень, формируя прямоугольник. Распределяем варенье и сверху натираем подмороженное тесто на терку.
Выпекаем до румяного цвета. На это уйдет около 30 минут, в зависимости от вашей духовки и расположения противня в ней.
Пирогу даем остыть и затем нарезаем на порционные квадратики.
Тертый пирог на смальце с вареньем
Этот тертый пирог с вареньем получится несколько иным, ведь вкус теста напрямую зависит от его ингредиентов. Для него берем:
- два ст. муки;
- 200 г смальца;
- одно яйцо;
- один ст. сахара;
- одна ч.л. разрыхлителя;
- густое варенье;
- грецкие орехи.
В миске смешиваем муку с разрыхлителем. Туда добавляем яйцо, смалец и сахар. Замешиваем однородное тесто, накрываем его пищевой пленкой и убираем в холод на полчаса.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Тесто снова делим на части. Из одной выкладываем них нашей выпечки и смазываем хорошим шаром варенья. Посыпаем орешками, а затем сверху натираем оставшееся тесто. Выпекаем около получаса до готовности.
Песочное тесто на смальце будет очень нежным и хрустящим. Поэтому стоит хотя бы раз попробовать его приготовить.
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