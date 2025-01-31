Медовик - торт очень вкусный, насыщенный и ароматный. Его сложный процесс приготовления можно в разы упростить и сэкономить силы и время.

Торт Медовик - рецепт которого мы сегодня рассмотрим - можно готовить разными способами. В классическом варианте раскатывают ароматные коржи, каждый из которых отдельно выпекается, и затем собирается десерт. Однако это не обязательное условия.

Существует у торта Медовик рецепт наливных коржей. Это когда тесто не требует раскатки, а просто выливается на противни и выпекается. В результате удается получить вкусный ароматный десерт без лишней мороки и потери целого дня на кухне.

Теперь рассмотрим рецепт торта Медовик поподробнее.

Видео дня

Медовик наливной - рецепт на 20 минут

Медовик без раскатки готовится очень просто, что позволяет приготовить этот вкусный десерт у себя дома без особых трудностей. Для него берем:

150 граммов меда;

40 граммов сахара;

50 граммов сливочного масла;

70 граммов сметаны;

0,5 чайной ложки соды;

1 яйцо;

150 граммов муки;

300 миллилитров жирных сливок;

3 столовые ложки вареной сгущенки.

Нагреваем на сковороде мед и сахар. Когда появятся пузырьки, добавляем масло и смешиваем до однородности. Туда же вливаем сметану и всыпаем соду. Смешиваем и продолжаем готовить пока смесь не приобретет карамельный оттенок.

Снимаем с огня и остужаем. Вбиваем туда яйцо и перемешиваем, далее всыпаем муку и доводим смесь до однородности. Тесто делим поровну на две тарелки или миски. Выливаем тесто с одной емкости на противень, которые застелен пергаментом, и разравниваем лопаткой. Выпекаем два коржа и обрезаем у них края, чтоб получить ровные прямоугольники.

Взбиваем сливки со сгущенкой для крема. Должна получиться пышная устойчивая масса. Кладем рядом на столе два коржа. Первый смазываем кремом и закручиваем в рулет, но не до конца. Смазываем второй корж и продолжаем скручивать рулет, присоединяя и его. Смазываем остатками крема готовый торт со всех сторон. Кусочки коржей, которые ранее обрезали, перебиваем блендером в крошку и обсыпаем рулет со всех сторон. Оставляем Медовик наливной немного пропитаться и можно резать.

Также можно приготовить бисквитный Медовик. К счастью, готовится этот Медовик без розкатки тоже.

Медовик - рецепт простой со сметаной

Готовится этот Медовик со сметанным кремом, что гораздо проще, чем делать его со сливками. Для приготовления нужно:

масло сливочное - 300 граммов;

сахар - 180 граммов;

мед - 4 ст. ложки полные;

сода - 2 чайные ложки;

яйца - 4 штуки;

мука - 400 граммов;

печенье - 200 граммов.

Для крема дополнительно нужно взять сметану (1,5-2 литра), сахарную пудру (200 граммов) и загуститель сметаны.

В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, сахар и мед. Когда масса станет однородной, добавляем соду и быстро мешаем. Жидкость начнет пениться и увеличиваться в объеме, но так и должно быть. Важно продолжать мешать, чтоб ничего не прилипло. Даем массе немного остыть и по одному вмешиваем яйца.

Муку также добавляем частями. Тесто должно получиться чуть гуще, чем сметана. Духовку разогреваем до 180 градусов. Берем противни 40 на 30 см и выстилаем их пергаментом. Тесто делим между ними и выравниваем. Выпекаем около 5-8 минут. У остывших коржей подрезаем края и затем разрезаем каждый из них пополам, чтоб получилось 4 одинаковых коржа. Обрезки и печенье перебиваем в блендере до состояния крошки.

Сметану взбиваем с пудрой и ванилью. Добавляем загуститель и перемешиваем. Дно формы немного смазываем кремом и ставим первый корж. Промазываем его кремом и накрываем вторым. Крем не жалеем, так как коржи его хорошо впитают. Промазываем Медовик со всех сторон и украшаем крошкой. Оставляем торт Медовик на 3-4 часа для пропитки и можно кушать.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить шоколадный торт без духовки за 15 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: