По словам президента, нет сильной реакции мира на постоянное увеличение масштаба ударов.

Россия наращивает удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины перед зимой, но международная реакция остается слабой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении. "Продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине - это массированный удар, и россияне даже не стараются скрывать истинные свои цели. Абсолютное большинство мишеней - гражданские объекты, обычная инфраструктура. Это энергетика, гражданские предприятия, склады, причем именно склады с гражданскими товарами, также это наша логистика - логистика на железной дороге, то, что обеспечивает нормальную жизнь общин и экономику. Повреждены также десятки обычных жилых домов", - заявил он.

К сожалению, по словам президента, нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее, на постоянное увеличение масштаба и наглости ударов.

"Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой - газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон - это, в частности, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с РФ.

"Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов. Только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из них действительно критические компоненты, которые сама Россия не производит. Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, - это более 100 тыс. компонентов иностранного производства. Среди производителей компании из США, Китая, из Тайваня, еще - Британии, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов. Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо прекращать", - отметил глава государства.

Массированный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общем радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения: 496 дронов и 53 ракеты.

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей: - 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал"; 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К; 6 крылатых ракет "Калибр".

