Канцлер Германии удивлен тем, что Россия вынесла вопрос о возможном членстве Украины в Альянсе на обсуждение, ведь он не находится на повестке дня.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявляет, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны сейчас преодолеть очень серьезный вызов - это угрожающая ситуация на украинской границе. Там очень много российских военных и военной техники. Мы это видим также на море, со стороны Молдовы, и учения на территории Беларуси", - заявил Шольц.

Канцлер отметил важность деэскалации ситуации и обеспечения отвода российских войск из Беларуси и от украинско-российской границы, чтобы не было войны.

"Это та задача, которая сейчас у нас есть. И относительно членства в Альянсе - на данный момент оно не актуально. И поэтому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который сейчас не стоит на повестке дня", - подчеркнул Шольц.

При этом он подчеркнул, что принцип свободного выбора альянса не может быть предметом для обсуждения.

"И речь не идет о каких-то сферах влияния, когда одно государство может приказать другому, где ему быть или не быть", - подчеркнул Шольц.

В связи с этим он подчеркнул, что главная задача в настоящее время - добиться снижения накала ситуации.

"Для этого есть "нормандский формат", есть Минские договоренности, есть Совет НАТО-Россия, и различные форматы, которые предоставляет ОБСЕ. Вот в этом сейчас наша задача", - заявил Шольц.

Путь Украины в НАТО: что известно

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.