Козак сказал Путину, что, по его мнению, заключенная им сделка избавила Россию от необходимости продолжать крупномасштабную оккупацию Украины.

Первый заглавы Кремля Дмитрий Козак якобы получил согласие Киева по гарантиях невступления Украины в НАТО, но российский президент Владимир Путин эту "сделку" отбросил, расширив цели "военной операции".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на три независимых источника.

Согласно этим источникам, Козак сказал Путину, что, по его мнению, заключенная им сделка избавила Россию от необходимости вести полномасштабную войну.

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Но, несмотря на поддержку переговоров, Путин ясно дал понять, когда ему представили "сделку" Козака, что уступки, о которых договорился его помощник, его не устраивают, и что он расширил свои цели, включив в них аннексию ряда районов украинской территории.

В комментарии Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Ничего подобного никогда не было. Это абсолютно неверная информация".

Козак не ответил на запросы о комментариях, направленные через Кремль.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению, но не ответил на вопросы о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута. "Сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании", - сказал Подоляк.

Два из трех источников сообщили, что "сделка" якобы состоялась сразу после вторжения России 24 февраля. Через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась Россия, и порекомендовал Путину подписать соглашение.

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: ему дали зеленый свет, он получил сделку", - сказал один из источников, близких к российскому руководству.

Третий источник ответил, что Козак предложил сделку Путину и получил ее отказ незадолго до вторжения.

Обсуждения прекратились в начале марта, когда украинские официальные лица поняли, что Путин твердо намерен продолжить ведение войны.

Россия вторглась в Украину 24 февраля под предлогом защиты населения оккупированных РФ районов Донбасса, "денацификации" и "демилитаризации" украинцев.

Накануне Россия выдвинула Киеву ультиматум, который содержал гарантии по невступлению Украины в НАТО, сокращение количества армии, статус русского языка и т.д.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились незадолго после освобождения Киевской области и обнаруженных мест массовых казней жителей Бучи и других пригородов столицы.

В настоящее время украинские власти не идут на переговоры с Россией, ссылаясь на неготовность самого Кремля к мирному урегулированию войны.

Киев снова заговорил о перспективе вступления в НАТО, гарантиях безопасности (теперь без России), репарациях, полном выводе российских войск (в том числе с Донбасса и из Крыма) и юридической ответственности военных преступников.

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