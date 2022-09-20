Подавляющее большинство украинцев выступают за присоединение Украины к ЕС и НАТО в будущем.

Большинство украинцев готовы поддержать вступление Украины в Европейский союз, а также присоединение к Североатлантическому альянсу. При этом сделать это необходимо к 2030 году.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине.

Отмечается, что подавляющее большинство опрошенных, а именно 92%, хотели бы, чтобы Украина до 2030 года стала членом Евросоюза. Эта цифра выросла на 2 процента в сравнении с маем. При этом ожидают вступления Украины в ЕС до 2030 года 85% украинцев. По сравнению с маем этот показатель снизился на 2 процентных пунктов.

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Кроме того, 79% респондентов хотели бы, чтобы Украина вступила в НАТО до 2030 года. В мае на этот же вопрос положительно ответили 73%. Ожидают присоединения к Альянсу 69% украинцев. В мае этот показатель был на уровне 65%.

Стоит отметить, что больше украинцев, которые хотят видеть Украину в ЕС, живут на Западе и в Центре - 95% и 93%. В то же время на Востоке и Юге поддерживают вступление Украины в Евросоюз 89% опрошенных.

Так же на Западе и в Центре поддержка вступления Украины в НАТО на уровне 86% и 81%. На Юге вступления в НАТО хотят 73%, а на Востоке - 71%.

В декабре 2021 года, до полномасштабной войн России против Украины, членства ЕС хотели 58% украинцев, а вступления в НАТО - 48% опрошенных.

Общенациональное исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил КМИС со 2 по 9 августа. Методом телефонных интервью (CATI) опросили 2510 человек.

Территории, которые неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2,2%.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии заявил, что Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все 7 условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу относительно членства в Европейском Союзе.

Украина уже выполнила 70% требований для вступления в Европейский союз.

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