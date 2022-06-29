Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины, заверил глава украинской делегации.

Украина уже соответствует стандартам НАТО и сохраняет курс на продолжение евроатлантической интеграции.

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, который возглавляет делегацию Украины на саммите НАТО, заявил, что доволен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс. "Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - подчеркнул он.

Игорь Жовква отметил, что видит новые возможности для Украины через приглашение к членству НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. "Мы приняли к сведению такую возможность", - заявил чиновник, пояснив, что это дает возможность также для других государств-заявителей.

Заместитель главы ОПУ также убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не соответствует стандартам НАТО – или это касается стратегии, или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не самой слабой. И мы доказываем, что мы взаимосовместимы со стандартами НАТО", - заявил он.

Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

Напомним, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг избежал ответа, возможно ли ускоренное вступление Украины в Альянс.

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