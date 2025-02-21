Для проведения президентских и местных выборов нужны будут еще постановления ВРУ по их назначению.

После отмены военного положения в стране процедура, связанная с выборами народных депутатов, включается автоматически, а для проведения президентских и местных выборов нужны будут еще постановления ВРУ об их назначении. Об этих нюансах сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Киев24, комментируя тему выборов в Украине, которую сейчас активно поднимает президент США Дональд Трамп.

"Для того, чтобы выборы стали возможными, нужно отменить военное положение. На пути любых выборов становится украинская Конституция и украинское законодательство в настоящее время. Поэтому эти разговоры о выборах - политикам нужно о себе напоминать. А политики извне пытаются влиять на нашу власть и ею манипулировать. Поэтому возникает тема выборов", - отметил представитель ЦИК Украины.

Дубовик отметил, для того, чтобы выборы стали возможными, нужно отменить военное положение.

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"Прекратится огневое системное поражение нашей территории и можно будет переходить к вопросу выборов. После отмены военного положения включается конституционная процедура, связанная с выборами народных депутатов Украины. А Верховной Раде надо будет своими постановлениями назначить президентские и местные выборы", - пояснил он.

На вопрос, можно ли сначала провести президентские выборы, он ответил, что трудно сказать.

"Вот что касается парламентских выборов - там четко: отменяется военное положение. Для этого решение парламента о проведении выборов не нужно. ЦИК в течение месяца обязана объявить о начале избирательного процесса", - пояснил Дубовик.

Также он отметил, что сейчас возникает и другой вопрос: какие именно выборы будут проводиться, потому что наша Конституция и законодательство включает очередные, внеочередные и промежуточные выборы.

"Повоенные выборы не урегулированы. Известно манипулятивное заявление одного из политиков, что выборы состоятся 26 октября - в последнее воскресенье октября, когда у нас по Конституции должны состояться очередные выборы народных депутатов. Но наша ВРУ заседает уже 6-й год. Это политико-конституционный вопрос - это очередные выборы или послевоенные. И здесь наш законодатель должен или внести изменения в избирательный кодекс или принять специальный закон, которым урегулировать эту процедуру", - говорит Дубовик.

То же самое касается выборов президента.

"Какие у нас? Может они и очередные, но опять же, ЦИК - исполнители и им надо, чтобы четко была прописана процедура, четко был определен регламент. Мы создали рабочие группы, мы экспертно работаем над этим, но ответ на это должны дать политики - народные депутаты Украины", - сказал замглавы ЦИК.

Выборы в Украине: последние новости

Тема выборов в Украине во время войны время от времени обсуждается в информационном пространстве. Российский диктатор Владимир Путин давно пытается добиться проведения выборов в Украине, заявляя, что нынешний президент Владимир Зеленский якобы нелегитимный. Представители страны-агрессора манипулируют вопросом голосования, чтобы показать якобы "нелегитимность" украинской власти.

Риторику Путина поддержал новый президент США Дональд Трамп. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов". И вину за отсутствие избирательного процесса в Украине он возложил именно на президента Украины, а не на кремлевского агрессора, который уже три года ведет полномасштабную войну против нашей страны.

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