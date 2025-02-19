Американский президент наращивает градус антиукраинской риторики.

Президент США Дональд Трамп продолжает публичную критику украинского лидера Владимира Зеленского. На этот раз хозяин Белого дома обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

"Представьте себе, скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет закончить. Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему прислали, "исчезла", - написал Трамп.

При этом он повторил ранее уже опровергнутые ложные расчеты о том, что США якобы потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

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Вместе с тем Трамп снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому.

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается - это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов", - написал американский президент.

Поднимая тему переговоров о мире в Украине, Трамп заявил, что Зеленскому надо действовать быстро, "иначе у него не останется страны".

"Вероятно, Зеленский хочет, чтобы "жирный поток" (иностранная помощь - УНИАН) продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справился со своей работой, его страна разбита, а миллионы погибли без надобности - и так это продолжается дальше", - написал Трамп.

Другие громкие заявления Трампа

Как писал УНИАН, сразу после встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в трехлетней войне, хотя полномасштабное вторжение осуществила Россия. Также Трампу не нравится, что в Украине на время действия военного положения заморожено проведение выборов.

Вместе с тем Трамп заявил, что верит заверениям Владимира Путина в якобы желании остановить войну.

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