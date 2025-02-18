Согласно плану, мирное соглашение будет подписано только после проведения выборов в Украине.

США и Россия разработали трехступенчатый план по Украине на встрече в Саудовской Аравии. Он подразумевает, что сперва в стране должны пройти выборы, а затем состоится подписание мирного соглашения, сообщает Fox News со ссылкой на иностранные дипломатические источники.

Отмечается, что план США и РФ включает в себя прекращение огня, после которого в Украине должны состояться президентские выборы. Только после этого стороны могут подписать мирное соглашение.

Источники рассказали журналистам, что США и Россия считают проведение выборов в Украине ключевым условием успеха процесса завершения войны. В издании подчеркнули, что этот пункт наверняка вызовет споры, поскольку Россия не проводит настоящих выборов, а Украина отказывается от перспективы назначения пророссийского марионеточного президента.

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"Владимир Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента в Украине как "достаточно высокую", а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам", - сказали источники журналистам.

Тем не менее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в комментарии для росСМИ, что информация о плане из трех пунктов по завершению войны в Украине является ложью.

В интервью агентству Associated Press государственный секретарь США Марко Рубио, который присутствовал на переговорах, поделился, что стороны договорились восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве, создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине, а также изучить возможность более тесных отношений и экономического сотрудничества.

"Если этот конфликт завершится приемлемым образом, то откроются невероятные возможности для геополитического партнерства с русскими по вопросам, представляющим общий интерес, и, откровенно говоря, экономического партнерства по вопросам, которые, надеюсь, будут полезны для всего мира, а также улучшат наши отношения в долгосрочной перспективе", - сказал он журналистам.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Уильям Хейг заявил, что переговоры США и России могут стать "прелюдией" более широкой войны. Дипломат назвал такой формат "абсолютно неправильным способом ведения дел в мире".

Кроме того, аналитик Мэтью Шмидт считает, что исключение Украины из переговоров США и РФ говорит о том, что Киеву "придется играть по правилам Москвы". По его словам, это значит, что "результат будет предрешен еще до того, как они сядут за стол переговоров".

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