Сейчас ожидается много давления политического, информационного и другого на Украину, чтобы ослабить государство и рассорить украинцев, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев к единению на фоне угроз, которые сейчас нависли над Украиной. Об этом говорится в видеообращении главы государства к украинцам.

Зеленский призвал украинцев вспомнить первый день войны.

"Большинство из нас сделало выбор. Выбор в пользу Украины. Вспомните наши чувства тогда. Темно, громко, трудно, больно, многим - страшно, но враг не увидел наши спины, которые убегают. Он увидел наши глаза, полные готовности бороться за свое. Это и есть достоинство. Это и есть свобода. И это на самом деле самое страшное, что только может быть для России, - видеть единство украинцев", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что тогда украинское единство было направлено на то, чтобы защитить от врага наш дом.

При этом, по убеждению главы государства, "сейчас единство также нужно нам как никогда, чтобы в нашем доме был достойный мир".

"Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики - все. Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач. Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Парламент воюющей страны должен работать объединенно. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил, как в первый день войны разные ходоки передавали ему различные планы, пункты, ультиматумы по завершению войны.

"Говорили: или так, или никак. Или вы это подпишете, или вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет "и. о. Президента Украины". Чем это закончилось - известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "дамой, в радную гавань", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не предал Украину тогда, и точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого украинца.

"Каждого из вас. Каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста, всего нашего народа", - отметил президент.

Он уверяет, что не собирается предавать Украину.

"Мы не предали Украину тогда, мы не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот действительно один из самых тяжелых моментов нашей истории я не один. Что украинцы верят в свое государство, что мы едины. И во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами мне будет намного, намного легче добиваться достойного мира для нас и убеждать их, на сто процентов зная: за мной - народ Украины. Миллионы наших людей, которые имеют достоинство, которые борются за свободу и которые заслужили мир", - отметил президент.

При этом, как сказал Зеленский, "все наши погибшие герои, отдавшие за Украину жизнь, которые сейчас на небе и заслужили увидеть оттуда, что их дети и внуки будут жить в достойном мире". "И этот мир будет. Достойный, действенный, долговременный", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события.

"Вы взрослый, умный, сознательный народ, который не раз это доказывал. И который понимает, что в это время будет много давления - давления политического, информационного, разного. Чтобы ослабить нас. Чтобы рассорить нас. Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не получилось", - сообщил президент.

При этом он подчеркнул, что все украинцы не имеют права дать врагу сделать это.

"Дадим ли им это мы с вами сделать? Не имеем права. И у нас получится. Потому что те, кто стремится нас уничтожить, плохо нас знают. Не понимают, кто мы на самом деле, о чем мы, за что мы, какие мы люди", - подчеркнул президент.

Он отметил, что власть будет работать на дипломатическом поле ради мира.

"Мы должны работать едино внутри страны ради нашего мира. Ради нашего достоинства. Ради нашей свободы", - подчеркнул Зеленский.

Коррупционный скандал в Украине

Как сообщал УНИАН, украинское общество всколыхнула новость о разоблачении крупной коррупции в сфере энергетики во время полномасштабной войны.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в "Энергоатом". Антикоррупционные органы проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Правоохранители также провели обыски в компании "Энергоатом" и у экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет"), а также бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая "засветилась" на "пленках Миндича" под псевдонимом "Профессор".

Верховная Рада уволила министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светлану Гринчук, которые стали фигурантами дела НАБУ.

В дальнейшем, в рамках продолжения антикоррупционного расследования, могут появиться и другие фигуранты. Нельзя исключать, что новые фамилии назовут следствию сами обвиняемые. Источники издания The Economist, близкие к антикоррупционным органам, утверждают, что под вопросом находится оборонный сектор Украины.

