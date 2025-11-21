Накануне музыкант отпраздновал день рождения.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава) публично обратилась к своему бывшему мужу, артисту Дзидзьо (Михаил Хома).

В своем Instagram в stories исполнительница показала фото со времен их отношений еще в юности и сделала на нем несколько подписей. Накануне музыкант отпраздновал 42-летие.

"Михась, с днем рождения! Юноша на фото, полный мечтаний и желаний, даже и не мечтал достичь того, чего достиг. Поэтому, желаю тебе в дальнейшем таких достижений, которые сейчас невозможно постичь мыслями", - отметила Ярослава.

На опубликованном снимке певица нежно целует Дзидзьо в щеку. Она выразила надежду, что он не обидится на нее за этот кадр:

"Ты себе не нравился в юности и хотел быстрее повзрослеть. Надеюсь, не обидишься за это милое фото".

Также SLAVIA добавила, что в то время почти все студенты ходили с кульками: "В тот год на день рождения я тебе подарила барсетку, но это уже другая тема".

Напомним, украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил своего друга-коллегу Дзидзьо с 42-летием.

