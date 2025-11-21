Православный праздник сегодня в народе называют Прокопьев день.

22 ноября по новому церковному календарю в православной церкви Украины чтут благоверного князя Ярополка Изяславича, а также поминают всех жертв голодоморов и репрессий. Что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, какие традиции и приметы связаны с этим днем, а также какие запреты соблюдали наши предки - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

22 ноября (5 декабря по старому стилю) церковь вспоминает благоверного Ярополка Изяславича, князя Владимир-Волынского.

Князь Ярополк был внуком Ярослава Мудрого и правнуком равноапостольного Владимира. Ярополк (Петр - в крещении) считался наследственным государем Королевства Руси, княжил в Полоцке, Вышгороде, Турове и на Волыни. Почитается как святой православной церкви.

Точная дата его рождения неизвестна, однако историки относят ее к середине XI века. Жизнь Ярополка пришлась на время междоусобных конфликтов между сыновьями Ярослава Мудрого. Из-за междоусобиц его отец, князь Изяслав, несколько раз покидал Киев и возвращался обратно.

В 1073 году власть в Киеве перешла к Святославу Ярославичу, а Изяслав с Ярополком отправились искать поддержки в Польше и Германии. Там они помощи не получили, но их поддержал папа Римский Григорий VII. В 1075 году он короновал Ярополка короной и предоставил ему лен Святого престола на Русское Королевство (булла папы от 17 апреля 1075 года). По булле власть в Киеве должна была принадлежать Изяславу и его сыну. Также папа Римский обратился к польскому королю Болеславу, упрекнув его в ограблении Изяслава.

В 1076 году Изяслав и Ярополк вернулись в Киев, и Ярополк занял Вышгород. Однако борьба за княжеские земли не утихала: в 1078 году погиб Изяслав, а сам Ярополк участвовал в столкновениях со Святославичами.

В 1084 году Ростиславичи изгнали Ярополка с Волыни. Владимир Мономах отдал Ярополку город Владимир, но вскоре между князьями возник конфликт, и Ярополк снова бежал в Польшу. Через два года он вернулся, примирился с Мономахом и получил Владимиро-Волынский стол. Свою жизнь князь завершил трагически: 22 ноября по дороге в Звенигород Галицкий его убил собственный дружинник, которого, по одной из версий, подкупили Ростиславичи. Тело князя перенесли в Киев - похоронили в церкви св. Петра, построенной при Дмитриевском монастыре, предшественнике Михайловского монастыря.

Ярополка считают одним из создателей культа святых Бориса и Глеба, а также апостолов Петра и Павла. Его называют первым Королем Руси. Дата канонизации Ярополка неизвестна, по предположениям ученых это XII век. Князь завещал Киево-Печерской лавре много земли, его имя закрепилось в истории как одно из самых достойных и почитаемых.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

апостолов от 70-ти Филлимона и Архипа, мученицу равноапостольную Апфию;

мученицу Кикилию, мучеников Валериана, Тивуртия и Максима;

мученика Прокопия Кесарийского, чтеца;

мученика Менигна;

преподобного Агаву Израильтянина;

а также праведного Михаила, воина, болгарина.

22 ноября в храмах Украины поминают всех, кто погиб во время голода. Это одна из поминальных суббот, установленных ПЦУ, для поминовения жертв голодоморов и репрессий, в том числе и погибших от агрессии РФ.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю православные 22 ноября почитают икону Божией Матери "Скоропослушница" - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие запреты традиционно связывают с этим днем.

О чем просят в молитвах 22 ноября, что можно и что нельзя делать сегодня

В праздник обращаются с просьбами о здоровье к мученику Прокопию, также у святого просят мира в семье.

В поминальный день принято идти в церковь, чтобы помолиться и поставить свечу за упокой всех, кто погиб в Украине во время голодоморов и репрессий. Также в этот день традиционно в 16.00 в Украине проходит общенациональная минута молчания, а украинцы, где бы они не были, зажигают свечу памяти - знак скорби и напоминание о всех невинно погибших.

В народе день прозвали Прокопьев, с ним связаны традиции милосердия: следует подать милостыню нуждающимся, отдать ненужные, но пригодные вещи - верят, что благие дела приносят в дом спокойствие и благополучие.

В церковной традиции 22 ноября запрещено гневаться, сквернословить, завидовать, проявлять жадность и отказывать в помощи. Нельзя плохо отзываться об умерших, нельзя отчаиваться, поминать ушедших алкоголем, церковь не советует также оставлять на могилах еду - лучше отдать ее на милостыню.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, сегодня разрешено есть блюда с маслом, рыбу и немного вина.

По народным приметам в этот день не стоит давать и брать деньги в долг - любые одолжения сулят крупные траты зимой, а также отправляться в дальнюю дорогу - считается, что путь затянется.

Приметы на 22 ноября

По погоде 22 ноября судят, какой будет зима и начало весны:

иней на деревьях - к морозам и хорошему урожаю зерна;

туман выпал - к скорой оттепели;

вокруг луны видны кольца - к морозам;

галки и вороны собираются в стаи - пойдет снег.

Говорят также, что если сегодня день выдался теплый, то зима будет долгой и снежной.

