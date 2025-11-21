После 40 лет для некоторых маникюр перестает быть просто украшением и начинает работать на то, чтобы подсветить тон кожи рук и сделать образ свежее.
По данным Paris Select Book, лак работает как визуальный корректор, так что правильно подобранный оттенок позволяет придать рукам более молодой и ухоженный вид. В этом сезоне в моде насыщенные, чистые оттенки, которые добавляют глубины, но не делают руки "тяжелыми". Например:
- холодный, с синим подтоном красный - освежает светлую кожу;
- шоколадный или какао - выигрышный для теплых подтонов;
- кремовая текстура делает поверхность ногтя более гладкой и скрывает бороздки.
Слишком светлые, "припорошенные" оттенки могут визуально добавлять серости рукам, тогда как нежный розовый нюд наоборот оживляет их. А крупные блестки подчеркивают неровности, так что мелкий, деликатный шиммер будет выглядеть гораздо аккуратнее.
5 самых удачных оттенков сезона
Осенние бьюти-тенденции предлагают глубокие, монолитные цвета, которые легко вписываются в любой стиль. Но основа успеха все та же: аккуратно подготовленная ногтевая пластина, чистая кутикула и качественная база.
Перед выбором стоит помнить, что цвет должен соответствовать температуре кожи, а насыщенность - длине ногтя. Также не забывайте, что гладкая база уже обеспечивает половину успеха. В тренде этого сезона:
- глубокая бордовая классика;
- какао и молочный шоколад;
- красный с синим подтоном;
- розовый нюд;
- дымчатая слива.
Выбрав один из этих вариантов, можно получить эффектные, но не перегруженные руки. Если говорить о форме, то сейчас в тренде мягкий квадрат. Длину лучше оставлять короткой или средней.
Самым "молодильным" финишем считается кремовый глянец. Также стильным вариантом будет полуматовое покрытие на темных тонах или тонкая цветная микрофренч-линия поверх нюда. Крупные блестки и грубый перламутр, наоборот, делают маникюр более "жестким" и подчеркивают недостатки ногтя.
Чего избегать после 40
В статье советуют отказаться в маникюре от слишком желтых или меловых бежей, резкого контраста между кожей и лаком, а также многослойных подкрасок сколов.
Если вы носите золотые украшения, то выберите теплый лак, а если серебряные - холодный. Также не забывайте, что топовое покрытие каждые два дня возвращает блеск и продлевает стойкость маникюра.
Напомним, ранее стилисты рассказали о цвете волос, который визуально делает лицо более светлым и молодым.