Неправильно подобранный лак может подсветить все проблемные места.

После 40 лет для некоторых маникюр перестает быть просто украшением и начинает работать на то, чтобы подсветить тон кожи рук и сделать образ свежее.

По данным Paris Select Book, лак работает как визуальный корректор, так что правильно подобранный оттенок позволяет придать рукам более молодой и ухоженный вид. В этом сезоне в моде насыщенные, чистые оттенки, которые добавляют глубины, но не делают руки "тяжелыми". Например:

холодный, с синим подтоном красный - освежает светлую кожу;

шоколадный или какао - выигрышный для теплых подтонов;

кремовая текстура делает поверхность ногтя более гладкой и скрывает бороздки.

Слишком светлые, "припорошенные" оттенки могут визуально добавлять серости рукам, тогда как нежный розовый нюд наоборот оживляет их. А крупные блестки подчеркивают неровности, так что мелкий, деликатный шиммер будет выглядеть гораздо аккуратнее.

5 самых удачных оттенков сезона

Осенние бьюти-тенденции предлагают глубокие, монолитные цвета, которые легко вписываются в любой стиль. Но основа успеха все та же: аккуратно подготовленная ногтевая пластина, чистая кутикула и качественная база.

Перед выбором стоит помнить, что цвет должен соответствовать температуре кожи, а насыщенность - длине ногтя. Также не забывайте, что гладкая база уже обеспечивает половину успеха. В тренде этого сезона:

глубокая бордовая классика;

какао и молочный шоколад;

красный с синим подтоном;

розовый нюд;

дымчатая слива.

Выбрав один из этих вариантов, можно получить эффектные, но не перегруженные руки. Если говорить о форме, то сейчас в тренде мягкий квадрат. Длину лучше оставлять короткой или средней.

Самым "молодильным" финишем считается кремовый глянец. Также стильным вариантом будет полуматовое покрытие на темных тонах или тонкая цветная микрофренч-линия поверх нюда. Крупные блестки и грубый перламутр, наоборот, делают маникюр более "жестким" и подчеркивают недостатки ногтя.

Чего избегать после 40

В статье советуют отказаться в маникюре от слишком желтых или меловых бежей, резкого контраста между кожей и лаком, а также многослойных подкрасок сколов.

Если вы носите золотые украшения, то выберите теплый лак, а если серебряные - холодный. Также не забывайте, что топовое покрытие каждые два дня возвращает блеск и продлевает стойкость маникюра.

