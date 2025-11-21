Тренер до сих пор не вышла замуж за отца своей дочери.

Известный украинский тренер Анита Луценко отреагировала на слухи о разрыве отношений с отцом своего ребенка. Она заинтриговала новым заявлением.

Журналистка программы "Утро в Большом Городе" поинтересовалась у спортсменки, не разошлась ли она с любимым, поскольку в ее соцсетях о нем почти нет упоминания. На что Луценко отметила, что в своем блоге публикует исключительно профессиональный контент, не освещая личную жизнь.

"Мой Instagram - сугубо профессиональный. Если бы я хотела постить, что я поела или какая я красивая, я бы это делала, но на этой площадке я вижу только свою профессиональную часть жизни", - подчеркнула она.

Однако, полностью развеивать слухи Анита не стала, оставив определенную интригу вокруг своей семьи. Она намекнула, что, возможно, со временем все же прояснит ситуацию с браком:

"Продолжаю... Можно не говорить? Может скоро что-то станет известно..."

Стоит отметить, что известный тренер находится в отношениях с Александром Лозовцовым. Вместе они воспитывают 9-летнюю дочь Мию. Однако, пара до сих пор не оформила свой брак официально, о чем Анита ранее рассказывала в своем блоге. По ее словам, свадьба никогда не была для нее основной целью жизни, но все же признавалась о кризисе в отношениях с мужем после начала полномасштабного вторжения.

