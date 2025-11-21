Каждый год фанаты будут наслаждаться новыми сериями.

Два приквела "Игры престолов" - сериалы "Дом дракона" и "Рыцарь семи королевств" - официально получили продолжение.

Как сообщается в официальном X-аккаунте "Game of Thrones", в январе 2026 года поклонники этой вселенной увидят первый сезон "Рыцаря семи королевств", основанного на одноименной книге Джорджа Мартина, а летом - третий сезон "Дома дракона". В 2027 году выйдет второй сезон "Рыцаря", а в 2028-м - четвертый "Дома дракона":

"Одно царство. Новые истории. Каждый год".

Как известно, сериал "Игра престолов" завершился 19 мая 2019 года. "Дом дракона" является приквелом и рассказывает о событиях примерно за 170 лет до оригинала, сосредотачиваясь на истории правления королевского рода Таргариенов и гражданской войне внутри династии, известной как Танец драконов.

"Рыцарь семи королевств" также создан по мотивам произведений Джорджа Мартина и является отдельным приквелом, события которого разворачиваются примерно за 90 лет до "Игры престолов" и показывают приключения простого, но благородного рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Премьера состоится уже 18 января.

