Боржемская призналась, что может съесть шоколад или торт, но старается сохранять баланс и здоровые отношения с едой.

Украинский фитнес-тренер и специалист по правильному питанию Марина Боржемская рассказала о своих "да" и "нет" в еде.

В интервью РБК-Украина тренер шоу "Зважені та щасливі" призналась, что не имеет очень жестких запретов и выступает за баланс и гибкость в выборе продуктов. На перекусы она берет орешки, а также всегда старается заботиться о водном балансе:

"Уже есть свои определенные "да": овощи сезонные, качественный белок, цельнозерновые продукты (хлеб, обязательно каши), умеренное количество жиров (их я беру из продуктов с правильным содержанием - растительного или животного происхождения). Всегда ем сезонные фрукты, ягоды".

К своим "нет" в еде Боржемская отнесла переедание, пищевое насилие, вредные привычки и потребление пустых калорий. Тренер отметила, что выступает против хаотичного поедания фастфудов и трансжиров.

Видео дня

"Я этого не употребляю, но не могу сказать, что у меня нет в рационе пиццы с детьми, когда мы идем в кафе, или того же мороженого. Все должно быть в балансе. Я просто очень чувствительна к своему организму, поэтому всегда прислушиваюсь к его потребностям, а питание это не про диеты, это про любовь и уважение и выбор к себе", - пояснила она.

Напомним, ранее Боржемская делилась списком сладостей, которые можно есть даже во время похудения.

Вас также могут заинтересовать новости: