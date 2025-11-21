Артистки перепели известный хит.

Jerry Heil презентовала новый трек, который создала в сотрудничестве с популярной румынской исполнительницей Irina Rimes. Вместе артистки перепели хит румынки Hora fetelor.

Трек HORA соединил в себе как румынские, так и украинские этнические мотивы, что и стало его "изюминкой". В частности, можно услышать фрагмент украинской народной песни "Шумел орешник". Вместе с тем остался узнаваемый припев, который и принес популярность оригинальной версии Hora fetelor.

По словам Jerry Heil, с предложением дуэта к ней обратилась Irina Rimes. Украинскую артистку зацепила идея композиции о женской свободе.

"Я была счастлива, когда Ирина написала нам с предложением сделать HORA. Когда я прочитала, о чем оригинальное произведение - в его основе лежит румынская народная песня, где говорится о том, что свободу девушка имеет лишь до свадьбы - сразу возникла идея объединить румынский и украинский фольклор. В общем, идея фольклорных произведений может показаться несколько архаичной, однако реалии таковы, что до сих пор миллионы женщин по всему миру должны почему-то отстаивать свое право на равенство. В этой песне мы добавили старому фольклору современного характера", - говорится в описании клипа.

В свою очередь румынка отметила, что хотела дать новую жизнь своему хиту. Неудивительно, что выбор пал именно на Jerry Heil, ведь Irina Rimes является давней фанаткой украинской певицы и болела за нее на "Евровидении".

Также на YouTube вышла визуализация трека HORA, которую создал известный украинский художник Даниэль Скрипник, известный своими работами с Imagine Dragons, The Weeknd, Билли Айлиш, Бритни Спирс и другими.

Не так давно Jerry Heil представила трек Earth (Dradada) с важной социальной миссией.

