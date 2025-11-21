Накануне народный артист перенес срочную операцию.

Народный артист Украины Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности".

Степан Гига - певец перенес срочную операцию

Напомним, 19 ноября стало известно, что популярный украинский исполнитель Степан Гига попал в больницу. Певцу срочно провели операцию, а его концерты пришлось отменить.

"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации", - сообщили в тот день в команде певца.

Позже концертный директор Степана Гиги Петр Добромильский рассказал, что исполнитель пришел в себя после сложной операции:

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Позже будет информация. Он в сознании. Все (родственники - УНИАН) на месте".

