Народный артист Украины Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.
"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности".
Степан Гига - певец перенес срочную операцию
Напомним, 19 ноября стало известно, что популярный украинский исполнитель Степан Гига попал в больницу. Певцу срочно провели операцию, а его концерты пришлось отменить.
"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации", - сообщили в тот день в команде певца.
Позже концертный директор Степана Гиги Петр Добромильский рассказал, что исполнитель пришел в себя после сложной операции:
"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать. Позже будет информация. Он в сознании. Все (родственники - УНИАН) на месте".