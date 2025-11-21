Ранее певца заметили в компании молодой спутницы.

Участник группы ТНМК Фагот (настоящее имя - Олег Михайлюта) прокомментировал слухи об измене в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой. Ранее 51-летнего певца замечали в компании другой девушки.

Не так давно сеть всколыхнуло видео, на котором пользователи узнали Фагота. На кадрах он прогуливался по улицам Львова, однако не один и не со своей возлюбленной. Мужчина, похожий на музыканта, держал за руку молодую спутницу. Стоит отметить, что в том ролике не было видно лица, а сам Михайлюта не комментировал эту ситуацию.

Об инциденте певца спросила журналистка "Утра в Большом Городе". На что он немного удивился, но не стал полностью развеивать слухи.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Пишут много чего. Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить?" - заявил Фагот.

Что касается незнакомки, с которой гулял артист, то он не стал раскрывать ее личности, отметив, что с подобными вопросами надо обратиться персонально к девушке с видео.

"Я мог с кем угодно за ручку держаться", - подчеркнул он.

К слову не так давно избранница Олега Михайлюты, Ольга Навроцкая рассказала, почему за более чем 15 лет отношений они до сих пор не женятся.

