Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день в Киеве на Майдане Независимости начались события, которые вошли в историю как Революция Достоинства и привели к тектоническим изменениям в обществе.

У молодежи - большие пробелы в знаниях о Майдане. Так, одно из исследований 2021 года обнаружило, что 15% школьников вообще не знают о Революции достоинства, а твердые знания об этих событиях имеют лишь 8%.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель центра прав человека и мемориализации войны "Киевской школы экономики", бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он напомнил, что события Революции Достоинства стали временем, когда "украинское общество четко высказалось о том, что оно не хочет (и даже в мыслях не допускает), чтобы Россия снова распоряжалась геополитическим или политическим выбором украинского сообщества".

Видео дня

"Во-вторых, украинцы продемонстрировали, что именно украинский народ является источником легитимности и власти. И если власть может себе позволить пойти против сообщества, то такая власть перестает быть властью", - заметил он.

По сути, это было "восстание против диктатуры, которую пытался установить Янукович"

"И хотя начиналось все достаточно спокойно, но избиение студентов, попытки разгона Майдана, диктаторские законы - это стало маркерами этой диктатуры. И украинское общество прошло этот тест, среагировав должным образом", - подчеркнул Дробович.

Эксперт напомнил, что в Украине "есть люди, чье взрослое сознание формировалось за время от Майдана - во время этих событий и после них".

"Есть социологические исследования, которые проводит Музей Революции Достоинства. Они исследуют восприятие Революции достоинства обществом, и то, как воспринимаются практики чествования памяти ее участников", - поделился он.

Эксперт отметил, что это на самом деле очень важные исследования.

"И их динамика не слишком утешительна. Есть большие пробелы, особенно в части осведомленности молодежи с событиями Революции Достоинства, с участниками и вообще комеморациями (памятью, - Ред.)", - признал он.

Так, одно из исследований 2021 года выявило, что 15% школьников вообще не знают о Революции достоинства, а твердые знания об этих событиях имеют лишь 8%.

"Это все еще остается проблемой. Это однозначно было выдающееся событие, которое очень сильно изменило мировоззрение людей. Но тот факт, что фактически Революция Достоинства почти сразу переросла в российскую агрессию, в большой степени не дает дистанцироваться от событий, чтобы порефлексировать", - рассказал Дробович.

Он добавил, что украинцы, начиная с 2013 года, с Революции Достоинства, "вошли в АТО/ООС, а с него - вошли в полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины".

"Поэтому здесь есть такая сложность. Ведь для полноценного концептуального осмысления события - а оно было действительно фундаментальным - обычно нужна большая историческая дистанция", - пояснил специалист.

Он отметил, что украинцы, как сообщество, переживая этот водоворот событий и всплеск экстремального насилия, борются против оккупации.

"И еще и на остатках этих моральных сил рефлексируем относительно этих событий. Это - огромный вызов для нашего социума. Далеко не каждая нация имеет такой цикл испытаний", - подытожил эксперт.

День Достоинства и Свободы - что известно

Как сообщал УНИАН, День Достоинства и Свободы учредили еще в 2014 году президентским указом. Мы отмечаем 21 ноября День достоинства и свободы неспроста, ведь именно на эту дату приходились события, которые меняли ход нашей истории. В частности, речь идет о двух крупнейших революциях, которые пережило наше государство за годы своей независимости.

Так, 22 ноября состоялась Оранжевая революция, когда украинцы вышли с протестами против фальсификации на выборах президента 2004 года. Через два месяца мирных акций была отменена нечестная победа Виктора Януковича, а новым президентом, после повторного голосования, стал Виктор Ющенко.

Революция достоинства, которая в 2013 году называлась Евромайданом, началась также в ноябре, но 21-го числа. Протесты начались из-за отказа от евроинтеграции и переход правительства к пророссийскому курсу.

Вас также могут заинтересовать новости: