Генерал подарил певице свою книгу с особым посланием.

Известная украинская певица Ирина Билык встретилась в Лондоне с бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом она сообщила в своем Instagram и поделилась фото.

"Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего украинца", - отметила Билык в подписи к снимкам.

Певица также показала книгу Залужного, которую он ей преподнес с особым посланием. В нем посол Украины представился безумным фанатом творчества Ирины.

Поклонники певицы отреагировали по-разному, некоторые попросили вернуть генерала в Украину:

"Честь и слава, господин генерал, за вашу работу и преданность", "Привезите его назад", "Нам он очень нужен".

