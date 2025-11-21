Женщина часто посещает его вместе со своей дочерью.

Старшая дочь Брюса Уиллиса, 37-летняя актриса Румер Уиллис, призналась, что ее легендарный отец иногда не узнает ее во время визитов.

О состоянии 70-летнего актера она рассказала в Instagram Stories, отвечая на вопросы поклонников. По словам Румер, несмотря на то, что папа не всегда узнает ее, он все еще реагирует на любовь и тепло семьи:

"Я благодарна за то, что могу обнимать его - даже если он не понимает, кто перед ним. Я знаю, что он чувствует любовь, которую я ему дарю. В нем все еще есть искра".

Актриса также рассказала, что часто приезжает к отцу вместе со своей почти двухлетней дочерью Луэтой, чтобы проводить с ним время. По ее словам, вопрос "как чувствует себя Брюс" сложный, ведь при фронтотемпоральной деменции "никто не чувствует себя хорошо". Впрочем, она заверила, что в пределах своего состояния он держится стабильно.

Как известно, Брюс Уиллис завершил карьеру в 2022 году из-за стремительного ухудшения здоровья и диагноза фронтотемпоральной деменции. Сейчас он живет отдельно от семьи в одноэтажном доме с командой ухода.

У актера пятеро детей: Румер, Скаут (34) и Таллулу (31) от брака с Деми Мур, а также Мейбл (13) и Эвелин (11) - от нынешней жены Эммы Хеминг.

