Долгожданное возвращение: Дмитрий Дикусар появится в 'Танцах со звездами' в новом амплуа

Стали известны имена судей специального предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 Украина.

После четырехлетней паузы легендарное шоу "Танцы со звездами" возвращается на 1+1 Украина в формате большого предновогоднего благотворительного выпуска. На этот раз проект пройдет с новыми смыслами, миссией - "Движение к жизни", чтобы подарить зрителям веру, вдохновение и ощущение плеча рядом, даже в самые темные времена. А также с большой благотворительной целью. Проект "Танцы со звездами" объединяет силы с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, который собирает средства на прицельную эвакуацию.

Одна из главных интриг - судейский состав, который собрал сразу четырех сверхмощных и легендарных героев "Танцев со звездами". Его состав раскрыли в закрытом телеграмм-канале, к которому можно присоединиться за донат и первым узнавать эксклюзивные новости о любимом проекте.

Дмитрий Дикусар - хореограф, танцор и ныне военнослужащий, который возвращается в шоу ради благотворительной миссии. Человек, который знает, что такое движение как смысл жизни и как борьба. Впервые он на несколько дней отлучиться от службы и сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" - по многочисленным просьбам фанов шоу.

"Когда меня пригласили на благотворительный эфир "Танцев со звездами", первое на что я обратил внимание, это цель этого мероприятия. Потому что, если ради развлечения, я бы даже не пытался говорить об этом с командованием. Во вторую очередь, я обратил внимание на должность судьи и обрадовался, потому что сейчас, при всем желании, я не смог бы быть в роли танцовщика, годы службы немного испортили мое здоровье ...

Сомнения относительно уместности этого проекта сейчас, тоже отозвались в моей голове, но также я понял, что можно подарить людям надежду, напомнив, что у нас была другая жизнь и мы обязательно победим вместе! Пусть этот эфир будет предвестием приближения этой победы и соберет достаточно финансов для Суперхьманс",- комментирует Дмитрий Дикусар.

Наталья Могилевская - легенда танцевального паркета. Единственная звезда, которая трижды участвовала в проекте. Доверие людей, ее опыт и авторитет делают ее судейские вердикты особенно весомыми.

"Я снова танцую! Снова выйду на паркет. Этот Танец - мечта и огромная моя любовь. Вас ждет легендарный проект, благотворительный и благородный. Я буду также в почетном жюри. И мне так хочется своей судьбой вдохновить женщин Украины быть счастливыми. Потому что я в 50 гораздо счастливее, чем в 30! Именно этому я посвятила свой юбилейный концерт и возвращение в "Танцы со звездами", - комментирует Могилевская.

MONATIK - вечно танцующий человек, артист, композитор, первый украинский поп-артист, покоривший НСК "Олимпийский". Он задает ритм и стиль украинской поп-музыке.

"Для меня танцы - это всегда диалог души и тела. И хотя время изменило нас, в каждом из нас живет свой Вечно танцующий человек. Радуюсь возможности быть судьей благотворительного эфира",- комментирует MONATIK.

Екатерина Кухар - прима-балерина Национальной оперы Украины, руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, символ грации и безупречной техники. Ее экспертность - это всегда точность и бескомпромиссность.

"Очень рада присоединиться к специальному новогоднему благотворительному эфиру "Танцы со звездами", с новым слоганом "Движение к жизни"! Шоу, которое объединяет сердца миллионов украинцев, дарит вдохновение и поддерживает веру! До скорой встречи, друзья!",- комментирует Екатерина Кухар.

Этот спецвыпуск "Танцы со звездами" будет иметь важную благотворительную цель. Проект объединяет силы с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, который собирает средства на прицельную эвакуацию - новейший формат быстрой транспортировки раненых военных с передовой сразу в операционные центры. Благодаря этому средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения. Это решающие часы, которые часто определяют, удастся ли спасти конечность или даже жизнь.

Задонатить на сбор можно прямо сейчас по ссылке: https://payment-page.charge-auth.com/charity/Рух_до_життя:_Superhumans/jAKyPbD. Каждый взнос - это еще одна спасенная жизнь, еще один герой, который получит шанс на восстановление.

Также за донат от 500 гривен по этой ссылке можно получить доступ к закрытому телеграм-каналу "Танцы со звездами. Рух до життя", где будет появляться особый контент: розыгрыши, бэкстейджи, эксклюзивные материалы от звезд и создателей проекта. А еще участники канала смогут первыми узнавать, кто же из звезд присоединился к благотворительному спецвыпуску.

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

