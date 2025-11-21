Украина также была представлена на конкурсе.

В Таиланде прошел 74-й международный конкурс "Мисс Вселенная-2025", на котором объявили имя победительницы. Ею неожиданно стала скандально известная представительница Мексики.

Как сообщает BBC, 25-летняя Фатима Бош поразила всех в финале конкурса своим роскошным красным платьем с золотистыми узорами и накидкой. Кроме сферы моды и красоты, девушка активно занимается благотворительностью. В частности, она помогает тяжелобольным детям, поддерживает мигрантов и участвует в проектах, связанных с охраной природы.

Впрочем, Фатима запомнилась не только своей красотой и деятельностью, но и громким скандалом на самом конкурсе. На старте "Мисс Вселенная-2025" тайский чиновник публично унизил девушку, обвинив ее в том, что она нарушила одно из рекламных соглашений. Тогда эту ситуацию активно обсуждали в сети, ведь мексиканка покинула сцену преждевременно со слезами на глазах.

Несмотря на угрозу дисквалификации, Мисс Мексика Фатима Бош таки получила желанную корону и в финале конкурса уже не могла сдержать слез от счастья.

Стоит отметить, что в топ-5 вошли представительницы Таиланда, Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара. В свою очередь 26-летняя украинка София Ткачук не вошла даже в топ-30.

