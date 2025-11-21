Уикенд в Житомире: неожиданно приятный побег на выходные из Киева
Киевляне обычно ездят развеяться на выходные на запад Украины. Однако что делать, когда нет возможности тратить две дополнительные ночи на дорогу туда-обратно, а отдохнуть пару дней очень надо? Неожиданно отличный вариант для этого – город Житомир, менее чем в двух часах езды от Киева.
Полномасштабная война существенно ограничила возможности украинцев для отдыха. Впрочем, даже небольшое бюджетное путешествие за пределы постоянного места жительства способно творить чудеса для ментального здоровья.
Однако в поисках вариантов для поездки на уикенд из Киева на выходные туристы нередко сталкиваются со сложным выбором. Особенно когда рассматривается только путешествие с одной ночевкой, а потому популярные туристические города на западе Украины, куда нужно часов 10 ехать на поезде – Львов, Черновцы, Каменец-Подольский, Ужгород или Ивано-Франковск – однозначно отпадают. Забиваться в какую-то глушь, где хоть и есть хорошие отели, но туда попробуй еще доедь без собственного авто, тоже не всем хочется.
И тут на помощь неожиданно приходит Житомир, менее чем в двух часах езды от Киева.
Будем честны, от этого города большинство столичных туристов многого не ожидают. Но на самом деле он способен неожиданно приятно поразить гостей. Чем именно, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.
Как доехать в Житомир
Га собственном авто дорога из Киева в Житомир занимает около двух часов, если ехать по трассе Е40. Примерно столько же длится дорога рейсовым автобусом или маршруткой.
В целом, между двумя городами за день курсируют десятки многоместных автотранспортных средств – от микробусиков типа "Спринтер" до больших комфортабельных автобусов. Особой удачей будет приобрести билеты на международный рейс – тогда условия в салоне будут самые лучшие.
Цены на билеты на такие микроавтобусы и автобусы стартуют от 300 гривень. Покупать их можно и перед самой посадкой у водителя, но лучше все же забронировать заблаговременно на одном из проверенных онлайн-сервисов, чтобы поехать гарантированно в удобное для вас время, особенно если планируете садиться не на конечной остановке.
Стоит также обратить внимание, что автобусы отъезжают с нескольких остановок в обоих городах, поэтому проверяйте, какая из них будет удобнее именно вам. Например, в Киеве это метро Житомирская, центральный железнодорожный вокзал, центральный автовокзал на Демеевской и еще несколько станций. Между тем, в Житомире это центральный автовокзал, остановка "Майдан Победы" и еще несколько промежуточных станций.
Также можно попробовать доехать из Киева в Житомир на электричке. Впрочем, судя по наличию билетов на сайте "Укрзализныци", по этому маршруту пока курсирует только вечерний рейс №855К в 17:48 с прибытием в 19:58 и лишь по будним дням – стоимость билетов около 100 гривень, покупать стоит заранее онлайн. Из Житомира в Киев поезд курсирует также только по будням – с отправлением в 6:18 и прибытием в столицу в 8:37. То есть по факту эта электричка скорее подстроена под пассажиров, которые едут из Житомира в столицу на работу или учебу и обратно, чем под туристов, которые хотят исследовать город на выходные.
Кроме того, можно попробовать подсесть в проходящий поезд №1130 "Харьков – Львов", который отправляется из столицы в 7:58, а прибывает в Житомир в 10:46 – цены на билеты стартуют от 200 гривень. Обратно этот поезд проходит через Житомир в 9:03 с прибытием в Киев в 11:36.
Где остановиться в Житомире
Поскольку Житомир – пока не слишком туристический город, на популярных платформах по бронированию жилья там предлагается не так много вариантов размещения: чуть больше двадцати на ближайшие выходные.
Цены стартуют от 350 гривень за койкоместо в общих номерах хостелов, бюджетные двухместные номера подальше от центра будут стоить около 700 гривень, а приличные отели в центре города – от 1200 гривень за двухместные номера.
Между тем, хороший отель со СПА обойдется в сумму от 1700 гривень за двухместный номер, но в данном случае бронировать места лучше заблаговременно. Это отличный вариант для тех туристов, которые хотят совместить прогулки по городу с релаксом, поэтому и желающих немало.
Где поесть в Житомире
Вот чем приятно поражает Житомир, так это сервисом, особенно в заведениях питания. Причем местные рестораны пользуются такой большой популярностью, в том числе и среди местных жителей, что столики стоит бронировать заранее, особенно когда речь идет о вечерах пятницы-воскресенья. Впрочем, в самых популярных заведениях и на обеденное время в выходные не всегда есть свободные места.
Цены в хороших заведениях Житомира почти не отличаются от киевских: одно блюдо вроде сложного салата, ризотто, пасты или мяса/рыбы с гарниром стоит около 300-500 гривень, кремсуп обходится в сумму до 200 гривень, а бокал вина – около 200 гривень. Кофе в хорошей кофейне стоит 70-90 гривень, а десерты – от 100 гривень.
Конечно, в первую очередь все идут в самое известное заведение Житомира – ресторацию авторской кухни "Дом Трибеля". Там действительно вкусно, большое меню, приятная атмосфера, уютный дизайн и высокий уровень обслуживания, но о столиках всегда надо беспокоиться заблаговременно.
Еще одно похожее по атмосфере и популярности заведение – гастро-ресторация "Фамилия", стилизованная под интерьер 19 века. Меню там немножко поменьше, но и цены чуть приятнее.
Если же так получилось, что в обоих заведениях на вечер нет мест, можно отправиться в ресторан "Марти" – там современный дизайн, большое меню и внушительная винная карта. Впрочем, и цены на уровне киевских.
Что касается кофе, то в Житомире большой популярностью пользуется сеть кофеен Sharikava – тем хороший выбор напитков и десертов, а также приятная атмосфера. Одна из кофеен сети есть на центральной улице Михайловской.
За кофе с местным колоритом стоит отправляться в сеть кофеен "Теретения" – одна из кофеен расположена возле водонапорной башни. В частности, там подают авторский кофе – Рихтера, Говерла, Теретения, Шодуар и другие.
Что посмотреть в Житомире
На первый взгляд Житомир кажется довольно депрессивным местом, особенно если приехать в ноябре, когда листьев на деревьях уже нет, а снег еще не выпал.
Несмотря на то, что Житомир является одним из древнейших городов Украины – он был основан еще в 884 году, фактически его внешний вид отнюдь об этом не говорит.
Но этому есть и исторические объяснения, ведь 20-й век был для города непростым. Сначала здесь были бои времен украинско-советской войны 1917-1921 годов, потом город сильно подкосил Голодомор 1932-1933 годов, а добили его немцы во времена Второй мировой войны – в 1941 году город подвергся жутким бомбардировкам, а всего за время войны оккупанты уничтожили в Житомире почти все промышленные предприятия, культурные объекты, учебные заведения, больницы, а также сотни домов. Отстраивала город уже советская власть – в своем типичном мрачном серобетонном стиле.
Поэтому сейчас имеем такую картинку, что какая-то интересная туристическая изюминка в городе окружена лишенной души и стиля жилой и промышленной застройкой, а вид на историческую церковь портят мусорники. Когда же поднимаешься на одну из местных смотровых площадок, ничего красивого оттуда не видно.
И, тем не менее, в Житомире на самом деле есть чем заняться и что посмотреть, придется только немножко побегать по депрессивным улочкам от одной жемчужины к другой.
Михайловская улица в Житомире
Центр культурно-туристической жизни в Житомире находится на пешеходной улице Михайловской, длиной 370 метров. Вдоль нее можно отыскать немало достойных внимания ресторанов и кафе, а также увидеть несколько государственных и образовательных учреждений.
Также улочка украшена иллюминацией, которая вечером добавляет ей еще больше жизни. В общем, под вечер здесь собирается немалое количество местных и туристов, поэтому если ищете "насыщенную жизнь" – вам сюда.
Церкви Житомира
А еще в Житомире очень много соборов и церквей, каждая из которых выглядит по своему интересно. Например, на Михайловской улице расположено главное религиозное учреждение города – Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ.
Возведенный в 1858 году на средства одного местного купца, во время бурных событий 20-го века собор неоднократно закрывался, был разграблен советской властью и использовался как склад. Учитывая печальную историю, оригинальные фрески в соборе почти не сохранились, поэтому после 1991 года его начали украшать заново - причем весьма оригинальным, нетипичным для украинских церквей способом.
Новые фрески в соборе действительно очень необычные, поэтому обязательно загляните туда, чтобы все внимательно рассмотреть.
Впрочем, это далеко не единственная церковь в Житомире, поэтому прогуливаясь по городу, вы непременно наткнетесь на какую-то из них – только в центре можно встретить такие религиозные учреждения, как: Конкатедральный Собор Святой Софии, Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор УПЦ, Костел святого Иоанна из Дукли и многие другие.
Водонапорная башня в Житомире
Одним из самых интересных и известных сооружений Житомира является старая водонапорная башня яркого темно рыжего цвета, построенная в 1898 году. В течение десятков лет она использовалась как регулятор давления воды и смотровая башня, пока не прекратила выполнять свои основные функции в 1963 году. В 1980-х годах там было кафе, а в 1996 году ее признали памятником архитектуры.
В наши дни башня используется как муниципальное арт-пространство "Вежа" – там устраивают экскурсии (на последний этаж можно подняться бесплатно), организуют различные культурные мероприятия, от временных выставок до киноклубов и музыкальных концертов.
Впрочем, сейчас башня бывает открыта только в выходные дни, а зимой вообще закрывается, поскольку внутри нет отопления. Однако если вам повезет попасть внутрь башни, то местный энтузиаст Игорь Шурпан расскажет вам много интересного как о ней самой, так и о городе в целом.
Музей космонавтики в Житомире
Еще одно must visit в Житомире – Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева (хотя снаружи он выглядит не очень, внутри там довольно интересно).
У многих украинцев родная страна совсем не ассоциируется с покорением космоса. Однако именно украинец Сергей Королев считается отцом практической космонавтики – именно он был главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников и пилотируемых космических кораблей, и именно под его руководством был осуществлен первый полет человека в космос.
Музей небольшой, но довольно интересный – там представлены ряд экспонатов, связанных с Украиной в космосе, а также можно узнать много интересного, особенно если взять экскурсию.
Входной билет стоит 100 гривень для взрослых, и он также дает возможность зайти в дом-музей Королева напротив – именно там он родился и провел первые годы своей жизни.
В экспозиции представлены личные вещи конструктора и его семьи, а также расписаны интересные факты о его жизни, включая заключение в ГУЛАГ.
Другие музеи Житомира
Однако это не единственный интересный музей в Житомире – также туристы могут посетить местный краеведческий музей, литературный музей и музей пожарной охраны, обустроенный возле исторического здания пожарной башни 1895 года.
Кстати, любителей живописи должна заинтересовать коллекция итальянской живописи 16-18 века в житомирском краеведческом музее.
Парки и набережная
А еще Житомир – очень зеленый город, хоть под конец ноября это и не очень заметно. Но, приехав летом, там можно провести много времени, просто гуляя по паркам в центре города.
Ну а от Шодуаровского парка можно выйти на современную прогулочную набережную и пешеходный подвесной мост через реку Тетерев. Даже осенью там продают мороженое (ну куда же без "Рудь" в Житомире), а летом можно взять на прокат лодки или катамараны.
***
Наш вердикт: Житомир – это действительно отличный вариант для путешествия на выходные из Киева, если нет возможности тратить две лишние ночи на дорогу на поезде. Там есть где вкусно поесть, хороший сервис и есть чем занять себя – так, что вы даже и не заметите, как пролетят два дня. Мы, например, за уикэнд не успели обойти все интересные локации в городе.
