Уикенд в Житомире: неожиданно приятный побег на выходные из Киева

Киевляне обычно ездят развеяться на выходные на запад Украины. Однако что делать, когда нет возможности тратить две дополнительные ночи на дорогу туда-обратно, а отдохнуть пару дней очень надо? Неожиданно отличный вариант для этого – город Житомир, менее чем в двух часах езды от Киева.

Полномасштабная война существенно ограничила возможности украинцев для отдыха. Впрочем, даже небольшое бюджетное путешествие за пределы постоянного места жительства способно творить чудеса для ментального здоровья.

Однако в поисках вариантов для поездки на уикенд из Киева на выходные туристы нередко сталкиваются со сложным выбором. Особенно когда рассматривается только путешествие с одной ночевкой, а потому популярные туристические города на западе Украины, куда нужно часов 10 ехать на поезде – Львов, Черновцы, Каменец-Подольский, Ужгород или Ивано-Франковск – однозначно отпадают. Забиваться в какую-то глушь, где хоть и есть хорошие отели, но туда попробуй еще доедь без собственного авто, тоже не всем хочется.

И тут на помощь неожиданно приходит Житомир, менее чем в двух часах езды от Киева.

Видео дня

Будем честны, от этого города большинство столичных туристов многого не ожидают. Но на самом деле он способен неожиданно приятно поразить гостей. Чем именно, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Как доехать в Житомир

Га собственном авто дорога из Киева в Житомир занимает около двух часов, если ехать по трассе Е40. Примерно столько же длится дорога рейсовым автобусом или маршруткой.

В целом, между двумя городами за день курсируют десятки многоместных автотранспортных средств – от микробусиков типа "Спринтер" до больших комфортабельных автобусов. Особой удачей будет приобрести билеты на международный рейс – тогда условия в салоне будут самые лучшие.

Цены на билеты на такие микроавтобусы и автобусы стартуют от 300 гривень. Покупать их можно и перед самой посадкой у водителя, но лучше все же забронировать заблаговременно на одном из проверенных онлайн-сервисов, чтобы поехать гарантированно в удобное для вас время, особенно если планируете садиться не на конечной остановке.

Стоит также обратить внимание, что автобусы отъезжают с нескольких остановок в обоих городах, поэтому проверяйте, какая из них будет удобнее именно вам. Например, в Киеве это метро Житомирская, центральный железнодорожный вокзал, центральный автовокзал на Демеевской и еще несколько станций. Между тем, в Житомире это центральный автовокзал, остановка "Майдан Победы" и еще несколько промежуточных станций.

Также можно попробовать доехать из Киева в Житомир на электричке. Впрочем, судя по наличию билетов на сайте "Укрзализныци", по этому маршруту пока курсирует только вечерний рейс №855К в 17:48 с прибытием в 19:58 и лишь по будним дням – стоимость билетов около 100 гривень, покупать стоит заранее онлайн. Из Житомира в Киев поезд курсирует также только по будням – с отправлением в 6:18 и прибытием в столицу в 8:37. То есть по факту эта электричка скорее подстроена под пассажиров, которые едут из Житомира в столицу на работу или учебу и обратно, чем под туристов, которые хотят исследовать город на выходные.

Кроме того, можно попробовать подсесть в проходящий поезд №1130 "Харьков – Львов", который отправляется из столицы в 7:58, а прибывает в Житомир в 10:46 – цены на билеты стартуют от 200 гривень. Обратно этот поезд проходит через Житомир в 9:03 с прибытием в Киев в 11:36.

Где остановиться в Житомире

Поскольку Житомир – пока не слишком туристический город, на популярных платформах по бронированию жилья там предлагается не так много вариантов размещения: чуть больше двадцати на ближайшие выходные.

Цены стартуют от 350 гривень за койкоместо в общих номерах хостелов, бюджетные двухместные номера подальше от центра будут стоить около 700 гривень, а приличные отели в центре города – от 1200 гривень за двухместные номера.

Между тем, хороший отель со СПА обойдется в сумму от 1700 гривень за двухместный номер, но в данном случае бронировать места лучше заблаговременно. Это отличный вариант для тех туристов, которые хотят совместить прогулки по городу с релаксом, поэтому и желающих немало.

Где поесть в Житомире

Вот чем приятно поражает Житомир, так это сервисом, особенно в заведениях питания. Причем местные рестораны пользуются такой большой популярностью, в том числе и среди местных жителей, что столики стоит бронировать заранее, особенно когда речь идет о вечерах пятницы-воскресенья. Впрочем, в самых популярных заведениях и на обеденное время в выходные не всегда есть свободные места.

Цены в хороших заведениях Житомира почти не отличаются от киевских: одно блюдо вроде сложного салата, ризотто, пасты или мяса/рыбы с гарниром стоит около 300-500 гривень, кремсуп обходится в сумму до 200 гривень, а бокал вина – около 200 гривень. Кофе в хорошей кофейне стоит 70-90 гривень, а десерты – от 100 гривень.

Конечно, в первую очередь все идут в самое известное заведение Житомира – ресторацию авторской кухни "Дом Трибеля". Там действительно вкусно, большое меню, приятная атмосфера, уютный дизайн и высокий уровень обслуживания, но о столиках всегда надо беспокоиться заблаговременно.

Еще одно похожее по атмосфере и популярности заведение – гастро-ресторация "Фамилия", стилизованная под интерьер 19 века. Меню там немножко поменьше, но и цены чуть приятнее.

Если же так получилось, что в обоих заведениях на вечер нет мест, можно отправиться в ресторан "Марти" – там современный дизайн, большое меню и внушительная винная карта. Впрочем, и цены на уровне киевских.

Что касается кофе, то в Житомире большой популярностью пользуется сеть кофеен Sharikava – тем хороший выбор напитков и десертов, а также приятная атмосфера. Одна из кофеен сети есть на центральной улице Михайловской.

За кофе с местным колоритом стоит отправляться в сеть кофеен "Теретения" – одна из кофеен расположена возле водонапорной башни. В частности, там подают авторский кофе – Рихтера, Говерла, Теретения, Шодуар и другие.

Что посмотреть в Житомире

На первый взгляд Житомир кажется довольно депрессивным местом, особенно если приехать в ноябре, когда листьев на деревьях уже нет, а снег еще не выпал.

Несмотря на то, что Житомир является одним из древнейших городов Украины – он был основан еще в 884 году, фактически его внешний вид отнюдь об этом не говорит.

Но этому есть и исторические объяснения, ведь 20-й век был для города непростым. Сначала здесь были бои времен украинско-советской войны 1917-1921 годов, потом город сильно подкосил Голодомор 1932-1933 годов, а добили его немцы во времена Второй мировой войны – в 1941 году город подвергся жутким бомбардировкам, а всего за время войны оккупанты уничтожили в Житомире почти все промышленные предприятия, культурные объекты, учебные заведения, больницы, а также сотни домов. Отстраивала город уже советская власть – в своем типичном мрачном серобетонном стиле.

Поэтому сейчас имеем такую картинку, что какая-то интересная туристическая изюминка в городе окружена лишенной души и стиля жилой и промышленной застройкой, а вид на историческую церковь портят мусорники. Когда же поднимаешься на одну из местных смотровых площадок, ничего красивого оттуда не видно.

И, тем не менее, в Житомире на самом деле есть чем заняться и что посмотреть, придется только немножко побегать по депрессивным улочкам от одной жемчужины к другой.

Михайловская улица в Житомире

Центр культурно-туристической жизни в Житомире находится на пешеходной улице Михайловской, длиной 370 метров. Вдоль нее можно отыскать немало достойных внимания ресторанов и кафе, а также увидеть несколько государственных и образовательных учреждений.

Также улочка украшена иллюминацией, которая вечером добавляет ей еще больше жизни. В общем, под вечер здесь собирается немалое количество местных и туристов, поэтому если ищете "насыщенную жизнь" – вам сюда.

Церкви Житомира

А еще в Житомире очень много соборов и церквей, каждая из которых выглядит по своему интересно. Например, на Михайловской улице расположено главное религиозное учреждение города – Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ.

Возведенный в 1858 году на средства одного местного купца, во время бурных событий 20-го века собор неоднократно закрывался, был разграблен советской властью и использовался как склад. Учитывая печальную историю, оригинальные фрески в соборе почти не сохранились, поэтому после 1991 года его начали украшать заново - причем весьма оригинальным, нетипичным для украинских церквей способом.

Новые фрески в соборе действительно очень необычные, поэтому обязательно загляните туда, чтобы все внимательно рассмотреть.

Впрочем, это далеко не единственная церковь в Житомире, поэтому прогуливаясь по городу, вы непременно наткнетесь на какую-то из них – только в центре можно встретить такие религиозные учреждения, как: Конкатедральный Собор Святой Софии, Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор УПЦ, Костел святого Иоанна из Дукли и многие другие.

Водонапорная башня в Житомире

Одним из самых интересных и известных сооружений Житомира является старая водонапорная башня яркого темно рыжего цвета, построенная в 1898 году. В течение десятков лет она использовалась как регулятор давления воды и смотровая башня, пока не прекратила выполнять свои основные функции в 1963 году. В 1980-х годах там было кафе, а в 1996 году ее признали памятником архитектуры.

В наши дни башня используется как муниципальное арт-пространство "Вежа" – там устраивают экскурсии (на последний этаж можно подняться бесплатно), организуют различные культурные мероприятия, от временных выставок до киноклубов и музыкальных концертов.

Впрочем, сейчас башня бывает открыта только в выходные дни, а зимой вообще закрывается, поскольку внутри нет отопления. Однако если вам повезет попасть внутрь башни, то местный энтузиаст Игорь Шурпан расскажет вам много интересного как о ней самой, так и о городе в целом.

Музей космонавтики в Житомире

Еще одно must visit в Житомире – Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева (хотя снаружи он выглядит не очень, внутри там довольно интересно).

У многих украинцев родная страна совсем не ассоциируется с покорением космоса. Однако именно украинец Сергей Королев считается отцом практической космонавтики – именно он был главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников и пилотируемых космических кораблей, и именно под его руководством был осуществлен первый полет человека в космос.

Музей небольшой, но довольно интересный – там представлены ряд экспонатов, связанных с Украиной в космосе, а также можно узнать много интересного, особенно если взять экскурсию.

Входной билет стоит 100 гривень для взрослых, и он также дает возможность зайти в дом-музей Королева напротив – именно там он родился и провел первые годы своей жизни.

В экспозиции представлены личные вещи конструктора и его семьи, а также расписаны интересные факты о его жизни, включая заключение в ГУЛАГ.

Другие музеи Житомира

Однако это не единственный интересный музей в Житомире – также туристы могут посетить местный краеведческий музей, литературный музей и музей пожарной охраны, обустроенный возле исторического здания пожарной башни 1895 года.

Кстати, любителей живописи должна заинтересовать коллекция итальянской живописи 16-18 века в житомирском краеведческом музее.

Парки и набережная

А еще Житомир – очень зеленый город, хоть под конец ноября это и не очень заметно. Но, приехав летом, там можно провести много времени, просто гуляя по паркам в центре города.

Ну а от Шодуаровского парка можно выйти на современную прогулочную набережную и пешеходный подвесной мост через реку Тетерев. Даже осенью там продают мороженое (ну куда же без "Рудь" в Житомире), а летом можно взять на прокат лодки или катамараны.

***

Наш вердикт: Житомир – это действительно отличный вариант для путешествия на выходные из Киева, если нет возможности тратить две лишние ночи на дорогу на поезде. Там есть где вкусно поесть, хороший сервис и есть чем занять себя – так, что вы даже и не заметите, как пролетят два дня. Мы, например, за уикэнд не успели обойти все интересные локации в городе.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.