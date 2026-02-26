Есть разрушения в восьми областях: Зеленский отреагировал на ночную атаку России

Россияне запустили по Украине 420 дронов и 39 ракет. Есть попадания в восьми областях.

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности о сегодняшнем массированном воздушном ударе россиян. Большинство российских ракет удалось сбить благодаря тому, что международные партнеры оперативно прислали ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщил глава государства в Telegram, сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов.

"420 дронов, из которых большинство – "Шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям. Есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждено. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, по его словам, российские захватчики также наносили удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. Спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику", - сообщил президент.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, масштабную воздушную тревогу в Украине объявили около 03:00 ночи. В результате атаки в Кривом Роге травмированы мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу. Загорелся легковой автомобиль. Повреждены многоэтажный дом и пожарно-спасательная часть.

Вместе с тем, в Печерском районе Киева горел 2-этажный частный дом. В Дарницком районе столицы россияне повредили 9-этажный жилой дом.

В Запорожье в результате вражеских ударов повреждены частный дом, многоэтажка и два торговых центра.

