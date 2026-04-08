МИД советует украинцам не ехать наблюдателями на выборы в Венгрию

Неизвестно, что у венгерских властей на уме, говорит пресс-секретарь Георгий Тихий.

Рекомендация украинцам избегать поездок в Венгрию остается в силе. Также МИД не советует нашим гражданам отправляться в эту страну в составе наблюдательных миссий на парламентские выборы, которые состоятся в воскресенье, 12 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

"Призыв избегать поездок в Венгрию остается в силе, учитывая то, что мы не знаем, что там в голове, извините, у венгерских властей. Если они поступили с инкассаторами так, как поступили, то какие гарантии, что завтра они не задержат еще кого-то под какими-то надуманными предлогами", – сказал пресс-секретарь МИД.

Он добавил, что гражданам нашей страны по тем же причинам стоит отказаться и от участия в наблюдательных миссиях на выборах в Венгрии.

"Мы официально обратились с призывом воздержаться от направления наблюдателей в Венгрию и рекомендуем украинцам, входящим в состав международных миссий, также воздержаться от поездок или регистрации в качестве наблюдателей на венгерских выборах, просто понимая, насколько официальный Будапешт сделал Украину темой предвыборной кампании, манипуляций и провокаций. Это касается и международных организаций, и национальных", – подчеркнул Тихий.

Антиукраинская политика в Венгрии

Как сообщал ранее УНИАН, венгры не любят украинцев, и это касается не только нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, но и его соперника на выборах Петера Мадяра. Поэтому, как утверждает Politico, не стоит ожидать перезагрузки украинско-венгерских отношений в случае победы на выборах последнего. Говоря о Мадяре, издание пишет, что он выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС, отвергал поставки оружия Киеву и дал понять, что вынесет вопрос о вступлении в ЕС на референдум, что может полностью сорвать этот процесс.

Венгрия заблокировала кредит ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины. И, по мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, пока Орбан не уйдет, Украина не получит эту помощь. Мол, венгерский премьер активно использует тему Украины в своей предвыборной кампании.

