ВАКС отказал антикоррупционным органам в избрании главе ГСА Холоднюку залога в 1 миллион гривен
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в избрании меры пресечения для председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка в виде залога в 1 млн гривен, при этом применил меру пресечения в виде личного обязательства.
Решение суда объявил следственный судья Тимур Хамзин, передают Українські Новини.
ВАКС не поддержал и другие процессуальные требования САП.
Сам Холоднюк перед объявлением решения суда подчеркнул, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никаких оснований и он будет доказывать это согласно закону.
"Я буду себя защищать до тех пор, пока не докажу свою невиновность", - подчеркнул он.
Ранее Холоднюк заявил, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.
Холоднюк считает, что полноценное внедрение составляющих Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) позволит органам власти ежегодно экономить более 1 млрд гривен и улучшит доступ граждан к правосудию.
Холоднюк заявляет, что из-за недостаточного финансирования судебной ветви власти в Украине поставлено под угрозу конституционное право граждан на предоставление доступа к правосудию.
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