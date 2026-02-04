В Абу-Даби начался новый этап переговоров Украины, РФ и США, - Умеров

О ходе каждого этапа переговоров информируют Зеленского.

Очередной этап переговоров начался в Абу-Даби, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате - Украина, Соединенные Штаты Америки и Россия.

Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, далее будет проходить работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

"Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства", - написал Умеров.

Переговоры о завершении войны

4-5 февраля в Абу-Даби пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Издание Politico отметило, что есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: насколько серьезно настроен президент России Владимир Путин на заключение мира. В частности, американские и украинские чиновники говорят, что есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

Как сообщал УНИАН, после переговоров, которые состоялись в ОАЭ 23-24 января, ведущие западные средства массовой информации писали, что вопрос будущего Донбасса остается нерешенным.

В то же время аналитики ISW отмечали, что Россия не планирует менять требования по завершению войны в Украине и отвергает гарантии безопасности.

Также они отмечали, что Кремль, вероятно, попытается представить мораторий на энергетические удары как значительную уступку, чтобы получить рычаги влияния на будущих мирных переговорах.

