5 февраля в Украине потеплеет, но синоптик предупредила о неприятном нюансе

Теплее всего будет в западных областях и на юге Украины.

В Украину идет потепление, но вместе с тем начнутся осадки и усилится ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Хотя ближайшая ночь еще будет холодной на северо-востоке, все же, по ее словам, температура воздуха в целом будет повышаться.

В целом, по данным Натальи Диденко, 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды.

Завтра снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга сохранится сухая погода.

"Важный нюанс! В четверг в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - подчеркнула эксперт.

По ее данным, температура ночью будет -5...-12, на северо-востоке -12...-17 градусов, на западе +2...-4 градуса. В течение дня самой теплой будет погода в западных областях и на юге Украины, 0...+5 градусов. В большинстве областей днем ожидается -3...-8 градусов, а на северо-востоке -8...-12 градусов.

В Киеве завтра также ожидается изменение погоды с перепадами атмосферного давления. В столице временами будет снег, гололедица и сильный ветер. Ночью -8...-10 градусов, а днем -4...-6 градусов.

"Сочетание сильного ветра и все же "минусов" может снижать температуру комфорта и отбрасывать нас чувственно назад, в сильный мороз", - резюмировала Наталья Диденко.

