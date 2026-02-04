РФ требует Донецкую область не для того, чтобы остановиться: нардеп раскрыл планы врага

Добиться прекращения огня возможно только при условии, что обе стороны поймут, что не могут идти дальше, считает Костенко.

РФ поднимает вопрос о сдаче Украиной территорий Донецкой области не для того, чтобы остановиться, а чтобы сохранить свои ресурсы и направить их на другой участок фронта. Такое мнение в эфире Украинского радио высказал Роман Костенко, народный депутат Украины (фракция "Голос"), полковник СБУ.

"С моей точки зрения, это будет юг, потому что если они даже сейчас остановятся в Донецкой области, то не могут существовать, и их флот не может существовать в условиях того, что у нас есть выход к Черному морю", - сказал Костенко.

Он отметил, что пока никаких договоренностей об отдаче Украиной территории Донецкой области нет. Также, по словам нардепа, РФ использует это требование для того, чтобы тянуть время.

"Там разные моменты, почему мы сидим за тем столом переговоров, почему они. Мы показываем, что мы готовы к переговорам. Россияне также – мы видим тот состав: военный по факту, представителей ГРУ, которые приезжают договариваться за территории. Когда-то, возможно, гипотетически, если будут сняты все эти вопросы, с моей точки зрения, по территориям и будет какое-то сухое перемирие, просто остановка огня. А ее можно достичь, только в случае, когда обе страны будут видеть, что дальнейшее ведение войны не может идти", – добавил Костенко.

Нардеп объяснил, что для этого нужно выполнить две задачи. Первая – остановить РФ на линии фронта. И если это удастся, на переговорах не будет подниматься вопрос отдачи территории.

"Я думаю, это удастся сделать, если мы достигнем тех цифр, о которых говорит министр обороны. И закрыть небо. Хотя бы от "Шахедов", потому что это самая большая проблема. И когда мы достигнем хотя бы этих двух вещей, то переговоры будут, но они будут совсем другими", – отметил нардеп.

По его словам, Россия также понимает, что находится недалеко от той ситуации, которая позволит Украине диктовать свои требования:

"Они хотят в этот момент, пока у них там с Трампом есть какое-то взаимодействие, достичь и забрать у нас эту часть, потому что понимают, что, может, потом вообще у них шанса не будет. А это стоит их цель".

Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля в Абу-Даби начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ с участием США. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, сейчас планируется работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

Между тем Politico пишет о признаках того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: насколько серьезно настроен российский лидер Владимир Путин на заключение мира. Издание со ссылкой на источники в Украине и США отмечает, что нынешние переговоры могут быть "более многообещающими, чем принято считать".

