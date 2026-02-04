Виды вина зависят не от качества или вкуса готового продукта, а от метода изготовления.

Мы привыкли говорить о вине как о "сухом" или "полусухом" в противовес "сладкому", но что это значит? Почему бы не говорить "горькое", например?

Хотя терминология давно прижилась в народе, изначально она появилась в профессиональной среде виноделов и имеет конкретное, вполне осмысленное значение.

О том, почему алкоголь называют сухим, и в чем разница между разными типами вина, разберемся в этой статье.

Почему говорят, что вино сухое, если это жидкость – история термина

"Сухость" вина – это конкретное понятие, а не просто ощущение, хотя вокруг него и возникло со временем много неясностей. Строго говоря, сухое вино – это вино с минимальным содержанием остаточного сахара.

Во время брожения дрожжи перерабатывают виноградный сахар в алкоголь и углекислый газ. Если процесс доводят до конца, почти весь сахар исчезает – такое вино и называют сухим, потому что сахар как бы сбраживается "досуха". В получившейся жидкости обычно до 4 граммов сахара на литр.

Таким образом, содержание сахара – это и есть то, чем отличается полусухое вино от сухого. В полусухом вине сахара больше – от 4 до 12 граммов на литр, а в полусладком и сладком – еще больше.

Отсюда первое заблуждение: "сухость" не значит, что у вина нет вкуса. Наоборот, в сухом вине лучше чувствуется кислотность, терпкость, фруктовые и минеральные ноты. Полусухое вино кажется мягче, потому что сахар сглаживает кислоту.

Выражение "сухой алкоголь" появилось по той же причине. "Сухим" называют напиток без добавленного сахара. Так что сухими могут быть не только вина, но и, например, вермуты или сидры, если их не подслащивают.

Если у вас есть желание, вы можете попытаться приготовить вино из винограда в домашних условиях и проверить фактор пропорции сахара собственноручно.

Разница между сухим и полусухим вином ощущается прежде всего во вкусе и послевкусии. Сухое вино – более резкое и свежее. Полусухое – более мягкое, а его вкус лучше проявляется. Поэтому полусухие вина часто советуют новичкам.

Что лучше – сухое или полусухое вино? Тут нет правильного ответа. С точки зрения винной культуры сухие вина обычно лучше сочетаются с едой и точнее передают вкус винограда и местности. Полусухие вина хороши тем, что их легче пить, и они подходят тем, кто не любит кислый вкус.

Таким образом, "сухость" вина – это не про ощущения во рту и не про крепость, а про количество сахара и способ производства. Все остальное – вопрос вкуса, привычки и обстановки, при которой вино оказывается в бокале.

