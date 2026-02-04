Китай спасает российский нефтяной экспорт от падения в пике, - Bloomberg

По данным Bloomberg, в открытом море хранится 140 миллионов баррелей российской нефти.

Объемы экспорта российской нефти остаются стабильными, несмотря на сокращение импорта российского сырья Индией, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что за период с 3 января по 1 февраля РФ ежесуточно в среднем отгружала 3,27 миллиона баррелей нефти, что на 50 тысяч баррелей больше, чем за период с 27 декабря 2025 года по 25 января 2026 года.

Выручка от нефтяного экспорта РФ за период с 3 января по 1 февраля выросла до 985 миллионов долларов в неделю. Дополнительные доходы РФ получила благодаря росту цен на ее нефть. По данным международного агентства Argus Media, стоимость российской нефти с поставкой из портов на Балтике выросла до 40,34 доллара за баррель. Российская нефть с доставкой в Индию подорожала до 57,63 доллара за баррель, что является самым высоким показателем за последние 8 недель.

Журналисты констатируют, что Китай снова стал крупнейшим покупателем российской нефти, поскольку импорт российского сырья Поднебесной растет, тогда как поставки "черного золота" из РФ в Индию упали до самого низкого уровня за более чем три года. По данным издания, в январе РФ ежедневно отгружала в Индию 1,12 миллиона баррелей нефти. Это самый низкий показатель российского нефтеэкспорта в Нью-Дели с ноября 2022 года.

Зато экспорт российской нефти в Китай по итогам первого месяца года вырос до 1,65 млн баррелей нефти в сутки.

"Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный показатель со времени вторжения Москвы в Украину в 2022 году", - констатируют журналисты.

В то же время Bloomberg обращает внимание, что количество российской нефти, хранящейся в танкерах в море, продолжает расти, превышая 140 миллионов баррелей.

Отказ Индии от российской нефти

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент США Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что Индия отказалась от покупки российской нефти.

Вместе с тем, сам Моди, комментируя разговор с Трампом, не упомянул об отказе от российской нефти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что Кремлю ничего не известно об отказе Индии от российских баррелей.

Между тем отдельные НПЗ Индии обратились к властям страны за разъяснениями в связи с заявлением Трампа.

