Три знака Зодиака ждет триумф во всех делах и долгожданное счастье

С 4 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака открывается этап устойчивого счастья. Жизнь по-прежнему будет преподносить неожиданности, но теперь среди них окажется гораздо больше приятных и вдохновляющих, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Переход Урана в прямое движение запускает важный внутренний процесс – накопленное напряжение постепенно отпускает. Приходят внезапные осознания, эмоциональное облегчение и моменты внутреннего прорыва. Всё это говорит об одном: период грусти подходит к завершению.

Для этих знаков тяжесть перестаёт управлять настроением, а радость вновь занимает своё место. Возвращается ощущение лёгкости и свободы, которого давно не хватало. В этот день счастье буквально входит в жизнь, и нет нужды быть настороже – можно позволить себе расслабиться и признать, что затяжная печаль была лишь временным сбоем.

Близнецы

Для Близнецов возвращение счастья начинается с неожиданных новостей. Это не рядовая информация, а нечто внезапное и значимое – именно такой эффект даёт прямое движение Урана.

4 февраля вы вновь выбираете радость, которая заполняет всё вокруг. Возможно, вы не привыкли к такому состоянию, но это не мешает счастью прийти и закрепиться. Оно искреннее и вытесняет всё, что раньше тянуло вниз.

Когда исчезает внутреннее смятение, уходит и тяжесть, вместе с тревогой и страхами. Появляется ощущение свободы мыслей и движения вперёд. Этот транзит напоминает: жизнь гораздо шире и богаче, чем периоды грусти и подавленности.

Скорпион

Для Скорпионов этот астрологический аспект становится выходом из эмоционального застоя. 4 февраля прямое движение Урана ясно даёт понять: вы не на месте и не в ловушке – вы движетесь в сторону света и внутреннего комфорта. Печаль перестаёт быть постоянным фоном.

В это время возможна важная встреча или жест навстречу со стороны другого человека. Это служит напоминанием о том, что открытость к теплу и любви действительно притягивает их в вашу жизнь. Возможно, всё начинается с изменения внутреннего настроя и готовности смотреть на происходящее более позитивно.

Этот транзит помогает вам вернуть контроль над своими чувствами, освобождая пространство для радости. Это ваша жизнь, Скорпион, и у вас больше нет причин тратить её на затяжную грусть. Позвольте счастью вернуться.

Рыбы

Для Рыб счастье приходит в тот момент, когда вы решаетесь отпустить печаль. Да, это непросто, но вы сильнее, чем думаете. Ваш внутренний мир умеет поднимать вас выше именно тогда, когда это особенно нужно.

4 февраля становится такой точкой. Под влиянием прямого движения Урана вы следуете за внутренним голосом к состоянию исцеления – туда, где прошлые переживания теряют силу, а радость снова занимает своё место.

Вы перестаёте жить сожалениями и постоянно оглядываться назад, будто прошлое определяет всё. Возвращается вдохновение, и оно мягко ведёт вас к лучшему будущему. Это счастье ощущается особенно глубоко, потому что его не было в вашей жизни уже очень давно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, жизнь каких четырех знаков Зодиака развернется на 180 градусов до конца зимы.

