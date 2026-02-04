Стало известно, сколько техники получит российская армия в 2026 году

Россияне уже начали размещать контракты на технику с длительным циклом изготовления для поставок в 2027 году.

В 2026 году в российскую армию хотят поставить более 310 тысяч единиц техники и около 21 миллиона средств поражения. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил во время совещания по вопросам производства вооружения и военной техники.

"В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружения и около 2 миллионов средств поражения", – отметил Белоусов.

Россияне уже начали размещать контракты на технику с длительным циклом изготовления для поставок в 2027 году. Для своевременной закупки комплектующих организациям ОПК разрешили до поступления бюджетных средств привлекать кредитные средства опорного банка.

Военное производство в РФ

Напомним, в конце года российский диктатор Путин рассказал, как выросло производство "особенно востребованных" образцов вооружения и военной техники с 2022 года.

По его словам, выпуск бронетанкового вооружения в РФ увеличился в 2,2 раза, а легкобронированной техники (БМП, БТР) – в 3,7 раза. Производство авиатехники за этот период якобы выросло в 4,6 раза.

Ранее УНИАН подсчитал, что в прошлом году россияне действительно смогли существенно нарастить производство военной авиации (по сравнению с 2024 годом). Речь идет преимущественно об изготовлении истребителей четвертого поколения, построенных на базе советского Су-27.

В то же время производство новых истребителей пятого поколения сталкивается с огромными трудностями. Как выяснил УНИАН, "Объединенная авиастроительная корпорация" завершила 2025 год без официальных поставок новых истребителей Су-57 Воздушно-космическим силам России.

